Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş: Aşırı sağı normalleştiriyor mu? | Dış Haberler

Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş: Aşırı sağı normalleştiriyor mu? | Dış Haberler

Dünyanın en zengin insanı ve ABD Seçilmiş Başkanı Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında bir 'söylem savaşı' yaşanıyor.

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Aşırı sağcı Avrupa partilerine desteğini açıklayan ve Almanya'nın Nazi sempatizanı olarak görülen aşırı sağcı partisi AfD'nin lideriyle bir röportaj yapan Musk, İngiltere siyasetiyle de ilgili paylaşımlar yaparak şimşekleri üzerine çekiyor.

Avrupa Birliği yönetimi ve Elon Musk arasında açık bir gerilim her geçen gün artmakta. Trump'ın da ABD ile AB arasındaki ticaret hacminde ihracat ithalat dengesinde 350 milyar dolar açıkta olduklarını söylemesi ve bunu değiştirmek için ekonomik güç kullanacağını belirtmesi, Trump ve Elon Musk arasında bir 'paralellik' gösteriyor.

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Elon Musk'ın aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları Avrupa'da tepki çekerken Avrupalı uzmanlar, bunların "aşırı ideolojileri normalleştirme ve meşrulaştırma" amacı taşıdığını söylüyor.

Birleşik Krallık ABD'li milyarder Elon Musk, ilk olarak İşçi Partisi lideri ve Birleşik Krallık Başbakanı olan Keir Starmer'ın başsavcı olarak görev yaptığı dönemde çocuk istismar çetelerini yeterince cezalandırmadığını iddia etti. Starmer ise isim vermeden Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi" yaymakla suçladı. Ancak Musk'ın, iktidardaki İşçi Partisi üyelerine yönelik suçlamaları bununla sınırlı değil. Musk, İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham etti. Başbakan Starmer ise, "Jess Phillips'i meslektaşım ve dostum olarak görmekten gurur duyuyorum. Ona saldıranlar kurbanları korumuyor, yalnızca kendi ajandalarını öne çıkarıyorlar." dedi. Musk'ı İngiltere siyasetine müdahil olmakla eleştiren Phillips ise, "Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin." dedi. Starmer, Musk'ın Phillips'e yönelik yorumları ve dezenformasyonun yayılmasıyla çizginin aşıldığını vurguladı. İngiltere Başbakanı, aşırı sağ söylemlerin ve nefret dolu mesajların ciddi tehditlere yol açtığını da sözlerine ekledi. Bunun üzerine Musk X hesabından, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" başlıklı bir anket yayınladı. REKLAM Başbakan, Musk'ın "zalim hükümet" anketi hakkında yorum yapmadı İngiltere Parlamentosundaki Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey, Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde demokrasisine müdahale ettiğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedi. Ed Davey, insanların, Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde İngiltere demokrasisine müdahale etmesinden bıktığını belirtti. Bu tehlikeli ve sorumsuz söylemin, İngiltere'nin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetimine güvenemeyeceğinin bir başka kanıtı olduğunu savunan Davey, "Avrupa'daki müttefiklerimizle ticaret ve güvenlik bağlarını yeniden inşa etmek ulusal çıkarlarımız gereğidir." değerlendirmesinde bulundu. Musk, Kral Charles'tan parlamentoyu feshetmesini istedi ve Starmer'ın hapse atılması gerektiğini iddia ederek başbakanı "son derece aşağılık" ve "oy karşılığında toplu tecavüzlerin derin suç ortağı" olarak nitelendirdi. Almanya Musk X'te yaptığı sosyal medya paylaşımında aşırı sağcı AfD’yi överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullandı. REKLAM Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı." olarak nitelendirdi. Bunun da ardından Musk, AfD lideri Alice Weidel'le sosyal medya platformu X'te canlı yayında bir röportaj gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı eleştirerek Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin "karar veremeyeceğini" söylemişti. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ise Musk'ın, AfD Partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtmişti. Musk, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." paylaşımını yaptı.

Avrupa'dan tepkiler ABD'li milyarderin bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da büyük tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Musk'u seçimlere müdahale etmekle suçlarken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Amerikalı iş insanını "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" eleştirdi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, milyarder Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin siyasi meselelerine karışmasının endişe verici olduğunu belirtti. REKLAM Stoere, "Sosyal medyaya çok büyük erişim sağlayabilen ve devasa ekonomik kaynakları olan bir kişinin başka ülkelerin içişlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum." diye konuştu. Müttefikler arasındaki ilişkilerin bu şekilde olmaması gerektiğini kaydeden Stoere, Musk'ın ülkesi hakkında yorumda bulunması halinde Norveçli siyasetçilerin sağduyulu davranarak münakaşadan uzak durmasını temenni etti. REKLAM REKLAM İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı destekleyen X'in sahibi Elon Musk'ı isim vermeden, "tüm dünyada ilerleyen uluslararası aşırı sağa liderlik eden gezegendeki en zengin iş insanı" şeklinde tanımlarken, dünya genelindeki aşıra sağın yükselişine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. "Günümüzde aşırı sağdan dolayı özgürlüklerin tehlikede olduğunu" ifade eden Sanchez, "Vatandaşlara düzen, güvenlik ve zenginlik vadedilerek, kendi kaderini seçme yetkisini ellerinden alıp, onları pasif olmaya, sadece seyirci haline dönüştürmeye çalışan, dayatmacı bir proje uygulamak istiyorlar. İspanyollardan cesur davranarak, hak ve özgürlükleri geliştirerek, sahte haberlerle mücadele ederek ve iyimserliği geliştirerek demokrasiyi savunmalarını ve güçlendirmelerini istiyorum." dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi bulunduğu X sosyal medya platformunun Avrupa'da yasaklanmasının mümkün olduğunu söyledi. Breton, Musk için, "Durmadan yalan söylüyor" dedi. REKLAM Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımlarda bulunan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a "müdahale etmesini" istedi. De Croo, isim vermeden medyada "zengin ve güçlü insanların müdahalesi" olduğundan bahsetti, "Egemenliğimize yönelik sürekli saldırılara maruz kalıyoruz. Müdahale etmeliyiz." dedi.

Musk'ın diğer 'müdahaleleri' Musk'ın müdahaleleri sadece Birleşik Krallık ve Almanya özelinde değil. Romanya'nın en üst mahkemesinin cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından, "Bir yargıç nasıl olur da bir seçimi iptal eder ve diktatör olarak görülmez?" paylaşımını yaptı. İrlanda'ya da müdahale eden Trump, Dublin'deki göçmen karşıtı bir mitingin ardından yaptığı paylaşımda "İrlanda halkının kendi ayakları üzerinde durduğunu" iddia etti ve planlanan nefret söylemi yasasına karşı yasal mücadeleleri finanse etmek için X'i kullanma sözü verdi.