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        Haberler Gündem Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı - Güncel haberler

        Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 02:29 Güncelleme: 07.04.2024 - 02:29
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        Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı
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        TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 2 TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı başka bir TIR, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.

        Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile TIR'daki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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