Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda TIR'ın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı
TAG Otoyolu Gaziantep Batı gişeleri yakınlarında aynı yönde seyreden 2 TIR çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kazayı fark etmeyen sürücünün kullandığı başka bir TIR, olaya müdahalede bulunan polislerin aracına çarptı.
Kazada yaralanan 3 trafik polisi ile TIR'daki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.