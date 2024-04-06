Onlar serbest, futbolcular cezalı!
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylara karışan taraftarların tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası 2 taraftar daha tahliye edildi. Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan 3'ü daha önce tahliye edilmişti. Böylelikle soruşturmada tutuklu taraftar kalmadı. Yaşanan olaylar sonrası sadece Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz cezalandırılmış oldu.
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Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Olaylara polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.
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5 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL
Olaylara ait çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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ORANTISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KARARA İTİRAZ
Şüphelilerin avukatları, geçen ay Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu. Müvekkillerinin, Fenerbahçeli futbolcularca darp edildiğini ve olayın mağduru olduklarını belirten avukatlar, hakimliğe sundukları itirazlarında; bahse konu suçun hapis cezası karşılığı olmadığı, bu nedenle verilen tutuklama kararının da orantısız olduğunu belirtti. Hakimlik, itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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3 TARAFTAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ
5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Mahmut Halil Küçükalioğlu’nun avukatı, 26 Mart'ta yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu’nun tahliyesine karar verdi. Tutuklu bulunan taraftarın serbest kalması için avukatlar 3 Nisan'da tutuklu sayısı 4'e düşen taraftarların tutuklulukların itiraz etti. İtiraz değerlendiren hakimlik, talebi reddetti. Yeni görüntüleri izleyen ve deliller elde eden soruşturmacı savcı, talebin reddedilmesi üzerine üst mahkeme olan nöbetçi ağır ceza mahkemesine itirazda bulundu. Gece yarısı nöbetçi ağır ceza mahkemesi karara yapılan itirazı yerinde bulup, tutuklu taraftardan Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
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SON 2 TARAFTAR DA TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturmada son tutuklu bulunan taraftarlardan Oğuzhan Bulut ve Engin Taşkın'ın avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu. Hakimlik, sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamına karar verince savcılık, tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Trabzon 5'inci Asliye Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, tutuklular Oğuzhan Bulut ve Engin Taşkın'ın tahliyesine karar verdi.
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GENEL SEKRETER ERTÜRK: ADALET YERİNİ BULDU
Böylece soruşturmada tutuklu taraftar kalmazken, Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de, taraftarların tahliyelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ertürk'ün 'Adalet yerini buldu' başlıklı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
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“17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından tutuklanan ve haftalardır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan son iki taraftarımızın da tahliye edilmesiyle adalet geç de olsa yerini bulmuştur. Taraftarlarımızın yeniden özgürlüklerine kavuşması, adaletin tecellisi adına önemli bir adımdır. Bu vesile ile taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir; kanun önünde eşitlik ilkeleri gereği, sürecin her anının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz"
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TRABZONSPOR'UN CEZASI 4 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 05 Nisan 2024 günlü (24) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar belli oldu. Trabzonspor'un 6 maç seyircisiz oynama cezası 4 maça indirildi. Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1 maçlık cezaları ise onandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 03.04.2024 tarihli toplantısında uygulamanın durdurulmasına karar verilen, PFDK gerekçeli kararının 04.04.2024 tarihinde gönderildiği, Başvuran Kulüp tarafından ayrıntılı itiraz dilekçesinin sunulduğu görülmüş, esas bakımından incelemeye geçilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;
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- Müsabaka sonrası çıkan olaylar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Jayden Quinn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat hakkında verilen cezalarda, olayın gerçekleşme biçimi gözetilmeyerek alt sınırdan ceza tayin edilmesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığı halde haksız tahrik hükmünün uygulanması suretiyle cezada indirim yapılması, FDT’nin öngördüğü sistem çerçevesinde eleştiri konusu yapılmış; üyelerden bir kısmının eylemlerin saldırı kapsamında kaldığı yönündeki karşı görüş ve oylarıyla, aleyhe bozma yasağı da gözetilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
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- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
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- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
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Trabzon Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,
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- Trabzon Spor A.Ş.’nin, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."