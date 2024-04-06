Ahmet Kural baba oldu
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında evlenen Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural çiftinin oğulları Kemal dünyaya geldi. Kura; "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural ile geldi" dedi
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Oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Kural, 18 Temmuz 2023'te Bodrum Cennet Koyu'nda dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çiften müjdeli haber geldi. Ahmet Kural, sosyal medya hesabından oğulları Kemal'in dünyaya geldiğini açıkladı.
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Ünlü oyuncu; "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural ile geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" dedi.
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