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        Haberler Yaşam Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı... İşte çıkan sonuç - Haberler

        Cheddar peynirinin sahte olduğunu anlamak için bunu yaptı

        Hamburgere, sandviçlere yakışan cheddar peynirinin doğal olduğunu anlamak için bu yöntem uygulanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:32
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        • 1

          İsmini İngiltere'deki Cheddar kasabasından alan cheddar peyniri sandviçlere, hamburgerlere ve dürümlere oldukça yakışıyor.

        • 2

          Peki cheddar peynirinin gerçekliği nasıl ayırt ediliyor?

        • 3

          İnternet kullanıcısına göre satın aldığınız cheddar peynirinin sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz.

        • 4

          Bunun için aldığınız peynirden ufak bir parça kesin ve parçayı çakmak ile yakın.

        • 5

          Eğer cheddar alev alıyorsa sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.

        • 6

          Diğer yandan yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyor ve eriyorsa cheddar peynirinde plastik ya da sentetik madde bulunmuyor.

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