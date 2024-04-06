Cheddar peynirinin sahte olduğunu anlamak için bunu yaptı
Hamburgere, sandviçlere yakışan cheddar peynirinin doğal olduğunu anlamak için bu yöntem uygulanıyor...
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İsmini İngiltere'deki Cheddar kasabasından alan cheddar peyniri sandviçlere, hamburgerlere ve dürümlere oldukça yakışıyor.
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Peki cheddar peynirinin gerçekliği nasıl ayırt ediliyor?
- 3
İnternet kullanıcısına göre satın aldığınız cheddar peynirinin sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz.
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Bunun için aldığınız peynirden ufak bir parça kesin ve parçayı çakmak ile yakın.
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Eğer cheddar alev alıyorsa sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.
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Diğer yandan yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyor ve eriyorsa cheddar peynirinde plastik ya da sentetik madde bulunmuyor.
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