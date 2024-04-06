Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Sancaktepe ilçesi, Veysel Karani Mahallesi Hidayet Sokak'ta bulunan evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

EVDEN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

AA'da yer alan habere göre evden silah sesleri gelmesi ve komşuların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE BİREYLERİNİ VURDU

Silah seslerinin duyulduğu eve giren polis ekipleri, ailenin oğlu Yusuf Fırat'ın aile bireylerine silahla ateş ettikten sonra kendisi de vurduğunu ve yaralandığını belirledi.

ANNESİ VE AĞABEYİ ÖLDÜ, BABA İLE KIZ KARDEŞ AĞIR YARALI

Ekipler, olayda anne Sabiha, ağabey Bilal Fırat'ın öldüğünü, baba Murat ile kardeş Zehra Fırat'ın ise ağır yaralandığını tespit etti.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan şüpheli ile baba ve kız kardeşi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu öğrenen Fırat ailesinin yakınları ile komşuları evin önüne gelirken, bazılarının fenalaştığı gözlendi.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.