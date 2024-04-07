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        Haberler Dünya İsrail'de Netanyahu'ya karşı protestolar sürüyor: On binlerce kişi bir kez daha toplandı

        İsrail'de Netanyahu'ya karşı protestolar sürüyor: On binlerce kişi bir kez daha toplandı

        İsrail'de hükümet karşıtı protestolar hız kesmeden devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını, erken seçim yapılmasını ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını isteyen binlerce gösterici, başkent Tel Aviv'de protestolarla sembolleşen Kaplan Caddesi'nde bir kez daha toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 00:47 Güncelleme: 07.04.2024 - 00:47
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        İsrail'de protestolar devam ediyor
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        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

        Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerler ve araçlarla kapattığı Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesiştiği noktada on binlerce protestocu, akşam saatlerinde bir araya geldi.

        İsrail bayrakları taşıyan protestocular Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken Begin Caddesi'ne kurulan platformda, aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

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        Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan on binler, düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü. Bazı protestocular Netanyahu'ya hitaben üzerinde "Suç Bakanı" yazılı tişörtler giydi.

        İki caddenin de her yönünü demir bariyerler ve otobüslerle kapatan polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı.

        SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE DE TOPLANILDI

        Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığı'nın önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.

        Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyarak hükümeti suçlayan sloganlar attı.

        Meşaleler taşıyan protestocular bakanlığın önünde ateşler yaktı.

        Hükümet karşıtı protestocular da bakanlığın önüne yürüyerek esir takası talep eden göstericilerle birleşti.

        Polisin müdahalesine karşı göstericiler "Polis, polis tam olarak kimi koruyorsunuz?" ve ırkçı söylem ve politikalarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir teröristtir" sloganları attı.

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        BİR SÜRÜCÜ PROTESTOCULARIN ARASINA ARAÇLA DALDI

        Öte yandan bir sürücü Menachem Begin Caddesi'nde yürüyüşlerine devam eden protestocuların arasına araçla daldı.

        Biri yaşlı bir kadın olmak üzere, en az üç protestocu yaralandı.

        Polisin açıklamasına göre, araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Göstericiler daha sonra İsrail'deki en büyük işçi sendikası Histadrut İşçi Sendikası'nın Başkanı Arnon Bar-David'in, hükümeti protesto etmek ve esirlerin salıverilmesi amacıyla genel grev çağrısında bulunması talebiyle sendika binasına doğru yürüdü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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