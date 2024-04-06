Hastane yönetimi, bulantı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gelen Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı; "Sanatçı Nuri Alço, Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."