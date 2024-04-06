Pahalı parfümler olmadan güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!

YANINIZDA BİR PARFÜM ŞİŞESİ TAŞIMANIZA GEREK YOK

Günde birkaç kez parfüm sıkmanıza gerek yoktur. Birincisi, çantanızda büyük bir şişe taşımak pek uygun değildir ve ikincisi, çok güçlü bir koku, sempati uyandırmak yerine başkalarına çok ağır gelebilir.

Bazı insanlar parfüme batırılmış birkaç pamuklu disk bulundurmanızı tavsiye ediyor. Gerekirse bilekler veya boyun gibi gerekli bölgeleri de nazikçe silin. Bu hem parfüm tasarrufu sağlar hem de hoş kokuyu uygun seviyede tutar.