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        Samsunspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ev sahibi ekip ise 4 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:43
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko

        Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

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        Süper Lig'de son maçına 29 Eylül'de çıkan Fenerbahçe, Samsun'da kazanarak zirve yarışında hata yapmamak ve yoğun maç trafiğine 3 puanla girmek istiyor.

        LİGDE 63. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 62 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 104 golüne, kırmızı-beyazlılar 58 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kadıköy'de taraflar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, Samsun'da 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe oldu.

        FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

        Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Samsun ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri var.

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        F.BAHÇE 23 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

        Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

        FRED VE OOSTERWOLDE SINIRDA

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Samsun mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

        KAZANDIĞI MAÇLARDA GOL GÖRMEDİ

        Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ile birlikte en az gol (5) yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Geride kalan 7 karşılaşmanın tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu golleri puan kaybedilen iki maçta yedi. Livakovic, kazanılan 5 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

        HAKEM MUHAMMET ALİ METOĞLU

        Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Serkan Olguncan yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan...

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