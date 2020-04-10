Hamdi Alkan, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için bir yazı kaleme aldı. Kişinin arınması için fırsat olarak gördüğü karantina günlerinin değerli bir süreç olduğuna değinen Alkan, sonrası için pek iyimser bir tablo çizmiyor; "Unutmaya kodlanmış beynimiz, egemen sistemlerin yeni yeni yönlendirmeleriyle sürükleyecek hepimizi tüketimin vahşi akışına..."

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Hamdi Alkan...

Aslında Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu elektrik mühendisidir.

Ne var ki ilkokul çağlarından beri bütün müsamerelere katılacak kadar yakından ilgilendiği oyunculuğu asli mesleği olarak seçti.

1990'ların başında TRT'de '3 Aşağı 5 Yukarı' ile başladığı profesyonel kariyerinde 'Gazman' karakterinin de içinde yer aldığı 'Reyting Hamdi' ile ülke çapında tanındı.

Hazırladığı komedi içerikli TV programların yanı sıra TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan Hamdi Alkan, 2008'den itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik de yapmaya başladı.

YÖNETMEN

Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım (2008)

Dersimiz Atatürk (2010)

Selam: Bahara Yolculuk (2015)

Pamuk Prens (2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (2017)

Meleklerin Aşkı (2018)

Kırk Yalan (2019)

OYUNCU

Şellale (2001)

En İyi Arkadaşım (2003)

Afacanlar Kampı (2004)

Yumurcaklar Kampı (2005)

Cennet Mahallesi (2006)

Muhteşem Yüzyıl (2012)

Yol Ayrımı (2012)

İki İyi Çocuk (2018)

Erkenci Kuş (2018)

Kırk Yalan (2019)

Hamdi Alkan, tam bir toplayıcı.

Birçok materyal üzerine koleksiyon yapıyor.

Yaptığı koleksiyon şunlardan oluşuyor; jilet, kibrit, dürbün, tesbih, kalem, çakı, resim ve kartvizit.

Hamdi Alkan, ayrıca memleketi Hatay ile ilgili 30 yıldır topladığı kartpostal, tablo, mektup ve telgraf gibi materyalleri Hatay'da açtığı Kurtuluş Müzesi'ne bağışladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında olduğumuz bu günlerde Hamdi Alkan, evinde koleksiyonlarıyla ilgilenmek için daha çok zaman buldu.

Biraz ara verip Habertürk 'Karantina Günlükleri' için bir yazı kaleme aldı. Karantina günlerinin değerli bir süreç olduğuna değinen Hamdi Alkan, sonrası için pek iyimser değil.

"Bu süreç, belki daha aylarca sürecek. Değerli bir süreç çünkü arınıyorsunuz. Kendinizle yüzleşiyorsunuz. Hayat telaşı, hırslar, başarılı olma, takdir edilme çabası birdenbire uçup gidiyor. Sağlıklı bir soluk alabilmek, öksürmeden güne uyanabilmek hepsinin önüne geçiyor. 'Karantinadan sonra çok şey değişecek mi?' Hayır.! Unutmaya kodlanmış beynimiz, egemen sistemlerin yeni yeni yönlendirmeleriyle sürükleyecek hepimizi tüketimin vahşi akışına...

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