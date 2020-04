Aslıhan Güner, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için yazdığı yazıda karantina günlerinde neler yaptığını anlatırken zor süreçteki duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Güner, özgürlüğün kıymetinin en iyi şekilde anlaşıldığı günler geçirdiklerini belirterek "Bir an önce her şeyin düzeleceğine olan inancım asla değişmiyor" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Oyunculuk, çocukluk hayaliydi.

O hayalini gerçeğe dönüştürme adına ilk adımını Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak attı.

Kameranın karşına ilk kez 16 yaşındayken geçti.

Aslıhan Güner...

3 TV dizisinden sonra 2005'te sinema kariyeri de başlayan Aslıhan Güner, ilk büyük çıkışını 'Sümela'nın Şifresi' ile yaptı.

Adem Kılıç'ın yönettiği filmde Aslıhan Güner başrolleri Alper Kul, Altan Erkekli, Salih Kalyon ve Tarık Ünlüoğlu ile paylaştı.

Filmin 1.731.519 kişi tarafından izlenerek yüksek gişe elde etmesi üzerine Aslıhan Güner, ilk komedi yapımında dikkatleri üzerine çekti.

Komedi yapımlarında da drama yapımlarında da rol alma başarısı gösteren Aslıhan Güner, SHOW TV'nin fenomen dizilerinden 'Kuzey Yıldızı'nda 'Yıldız Kadıoğlu'nu canlandırıyor.

FİLMLERİ

* The İmam (2005)

* Sözün Bittiği Yer (2007)

* Sümela'nın Şifresi (2011)

* Mokova'nın Şifresi (2012)

* Selam: Bahara Yolculuk (2015)

* Ver Kaç (2017)

* Akıllara Seza (2019)

TV DİZİLERİ

* Sırlar Dünyası (2002)

* En İyi Arkadaşım (2003)

* Büyük Buluşma (2004)

* Esir Kalpler (2006)

* Eksi 18 (2006)

* Sevda Çiçeği (2006)

* Çemberimde Gül Oya (2006)

* Yuvamı Yıkamazsın (2007)

* Zeliha'nın Gözleri (2007)

* Asi (2007)

* Şefkat Tepe (2010)

* Bir Zamanlar Osmanlı (2012)

* Geceler Yarim Oldu (2013)

* Her Şey Yolunda Merkez (2013)

* Kızıl Elma (2014)

* Kehribar (2016)

* Diriliş: Ertuğrul (2017)

* Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019)

Aslıhan Güner, koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya aldı.

Karantina günlerinde evinden dışarı çıkmayan Aslıhan Güner, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için duygu ve düşüncelerini kaleme aldı; "Normalde de evimden çıkmayı sevmeyen biriydim zaten evimde vakit geçirmeyi her zaman çok sevmişimdir..."

"Şu anki olağanüstü süreç tüm dünyayı etkisi altına almış bir durum bu yüzden elbette öncelikle özgürlüğünün kıymetini bir kez daha fazlasıyla anlıyor insan. Her gün durumu takip ediyorum talimatlara uyup evimden çıkmama şansına sahip bir birey olarak evimden çıkmıyorum. Çalışmak zorunda olan tüm insanlara tüm kalbimle dua ediyorum. Bir an önce her şeyin düzeleceğine olan inancım asla değişmiyor. Belki de bir çok şeyin kıymetini daha çok anlayarak çıkacağız bu karantina sürecinden. Bu süreçte neler yaptım?"

"Mutfağımda vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı terapi gibi gören biriyim. Bu yüzden her gün yemek yapıyorum. bu da beni çok mutlu ediyor. İzleyemediğim bir çok dizi vardı, şimdi hepsini izliyorum ve yapmak istediğim bir şeyi yapacak zamanım olması bana iyi geliyor. Evin içinde kendimi oyalamak için dekorasyon fikirleri üretiyorum, değişimler yapıyorum. Bitkilerim var, onlarla ilgileniyorum bunlar beni çok motive ediyor. Spor yapıyorum hareketsiz kalmamak adına... Bu süreçte elbette bitecek. Bittiğinde bir çok şeyin kıymetini daha çok anlayacağımız günler yaşayacağız diye düşünüyorum."

