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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor

        Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor

        9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gidiyor. İstanbul Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:40
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          Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.

        • 2

          Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.

        • 3

          Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

        • 4

          Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

        • 5

          Bayram tatili için memleketi Tekirdağa giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

        • 6

          POLİSTEN DENETİM

          Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

        • 7

          Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.

        • 8
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