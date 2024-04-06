Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gidiyor. İstanbul Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor
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Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.
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Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.
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Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.
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Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.
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Bayram tatili için memleketi Tekirdağa giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.
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POLİSTEN DENETİM
Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.
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Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.
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