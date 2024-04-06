Yapay zekâyı Aziz Nesin 1956'da öngördü

"BENİM ÇOK ALIŞABİLDİĞİM BİR DURUM DEĞİL"

• Yeni neslin yükselen yıldızısın, neler hissediyorsun? Bu seviyeye gelmek için neler yaşadın?

Boran Kuzum... İşimi çok seviyorum. Biraz önce Tolga ağabey anlatırken; “Mesleğe ilk başladığımdaki heyecanı hissediyorum” dedi. Onu korumak gerçekten çok önemli. Bu, sevdiğin mesleği yaptığın zaman istemsizce her zaman seni takip eden bir durum haline geliyor. Ben işimi çok seviyorum ve işimi kendim için değil, insanlar için yapmayı bir motivasyon olarak belirledim. Biri izleyip hayatıyla ilgili başka bir şey hissettiği zaman, bu dünyaya başka bir pencereden baktığı zaman çok mutlu oluyorum. Bu da bizim mesleğimizde insanlar üzerinde yaptığımız naçizane bir etki sanıyorum... Ben göz önünde iş yapmaya başladığım zaman 21 - 22 yaşındaydım. Bir de sosyal medya çağındayız ve kolay değil tabii... Sen daha kendini tanımadan herkesin seninle ilgili bir fikri oluyor. Çok yoğun çalışmaktan dolayı kendini tanıyacak vaktin de yok. O benim çok alışabildiğim bir durum değil. O yüzden işimi ve hayatımı iki ayrı kefeye koyup bir şekilde dengeleyerek yaşamaya devam ediyorum.

• Zor oluyor değil mi?

Boran Kuzum... Zor oluyor ama her işin bir zorluğu var. Bunu da kolaylaştıran şey, kabul etmek.

Tolga Örnek... Boran’ın işi önce geldiği için amacı şöhret değil. Şöhret, onun işinin bir etkisi, yan unsuru. Boran o kadar tanınmasa da aynı işleri aynı şekilde yapmaya devam etse, aynı şekilde mutlu olur.

Boran Kuzum... Keşke bundan eğlenen biri olsam, keşke gerçekten şöhret olmayı sevsem, belki bu hayat benim için çok daha kolay olurdu ama bana uygun bir şey olmadığı için onu bir şekilde ayırdım. İşimi çok seviyorum ve işimi yapıp hayatımı ondan olabildiğince ayrı tutmaya çalışıyorum.