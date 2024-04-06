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        Haberler Sağlık İki yaşında tablet kullanan çocuk, 10 yıl masa başında çalışan gibi fıtık olabilir

        İki yaşında tablet kullanan çocuk, 10 yıl masa başında çalışan gibi fıtık olabilir

        Teknolojinin gelişmesiyle erken yaşlarda başlayan yoğun tablet ve cep telefonu kullanımı, çocuklarda ileriki dönemde bel ve boyun fıtığı görülme oranını arttırmaya başladı. Fizyoterapist ve Kayropraktik Uzmanı Mehmet Toprak, "İki yaşında tablet kullanmaya başlayan bir çocuk, 10 yıl masa başında çalışmış bir yetişkin gibi 12 yaşında, bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu şikâyetlerle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı her geçen gün artmakta'' diyerek aileleri uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:00
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        Tabletteki tehlike! 2 yaşındaki çocuk yıllarca çalışmış gibi...
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        Cep telefonu ve tabletlerin hayatımıza girmesiyle yaş fark etmeksizin ekran başında geçirilen süre her geçen gün artmaya başladı. Çeşitli nedenlerle ekran başında geçirilen bu yoğun süre, beraberinde oturma pozisyonları ve yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörlerle birleşerek bel, boyun ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaya başladı.

        YETİŞKİNLERDE RAHATSIZLIKLAR ERKEN YAŞLARA İNMEYE BAŞLADI

        Aileleri bu konuda uyaran Mehmet Toprak, "Genellikle yetişkinlerde görülen, yakın zamana kadar çocuklarda pek duymadığımız bel ve boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar artık çocuklar arasında da hızla artmakta. Son yıllarda çocuklar arasında ekran başında geçirilen sürenin artması endişe verici bir durum haline geldi. Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 47’sinin yaşamlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısını deneyimlediğini ayrıca günlük bilgisayar kullanımı ve telefon kullanımının her bir saatlik artışının bel ağrısı gelişme riskini yüzde 8.2 artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, çocukları bel ağrısından korumak için ekran süresinin minimalize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yoksa 2 yaşında tablet kullanmaya başlayan bir çocuk, 10 yıl masa başında çalışmış bir yetişkin gibi 12 yaşında bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu şikayetlerle sağlık kurumlarına başvuranların sayısı her geçen gün artmakta" dedi.

        TABLETİN AĞIRLIĞI KAS, İSKELET SAĞLIĞINI BOZABİLİR

        Ebeveynlerin genellikle çocukların ağlamaması veya daha çok yemek yemesi için tablet veya telefondan video izlettiğini, özellikle 10-15 saniyede bir değişen görüntülere sürekli ve uzun süre maruz kalan çocuklar da uyku sorunları ve obezite gelişme riskini artırdığını belirten Toprak, ‘’Çocukların fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi ve ekran sürelerinin sınırlanması önemli. Ders için dahi olsa günde en fazla 2-3 saate kadar telefon, tablet, bilgisayar kullanılmalıdır. Kısa molalar vermek, her yarım saatte bir ekranlardan uzaklaşmak faydalı olabilir. Tablet kullanımının akşam geç saatlere bırakılmaması uyku düzenini etkilenmemesi için çok önemli. Ekran sürelerini yönetmek için hatırlatıcı bildirimler kullanılabilir ve tabletin ağırlığının da uzun kullanımlarda çeşitli kas iskelet sağlığında sorunlarına yol açabileceğinden özellikle çocuklar için çok büyük ekranlı ağır bir tablet yerine mümkünse daha hafif modellerin kullanılması ergonomik açıdan daha uygundur” şeklinde konuştu.

        POSTÜR BOZUKLUĞU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DOĞRU SANDALYE SEÇİMİ ÖNEMLİ

        Uzun süreli telefon ve tablet kullanımının postür (duruş) bozukluğuna özellikle de boyun ve sırtta kifotik (kamburlaşma) gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirten Toprak, doğru sandalye seçiminin önemine dikkat çekti. Bel kısmını destekleyen bir sandalye tercih edilmesi, sandalye-masa yüksekliğinin kişiye göre ayarlanması, kolların ve dizlerin 90 derece olacak şekilde konumlandırılması ve gözlerin ise tam karşıya bakacak şekilde olması gerektiğini belirten Toprak, ayrıca ergonomik mouse ve klavye tercihinin muhtemel rahatsızlıkları önleyebileceğini vurguladı.

        Toprak, ailelerin ve gençlerin özellikle bu ergonomik önerilere uymalarının bel, boyun ağrısı oluşma riskini düşüreceğini sözlerine ekledi.

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