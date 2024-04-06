Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.618,83 %5,37
        DOLAR 32,0466 %0,41
        EURO 34,7472 %0,25
        ALTIN 2.398,41 %2,09
        FAİZ 45,25 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 28,33 %2,62
        BITCOIN 68.047,00 %0,57
        GBP/TRY 40,5496 %0,32
        EUR/USD 1,0837 %0,00
        BRENT 91,17 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 3.921,41 %2,09
        Haberler Ekonomi Para TCMB mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı - Para Haberleri

        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı

        Hükümete yolladığı 'Açık Mektupta' sıkı para politikasını sürdüreceğini belirten TCMB kredi kartı azami faizlerinde artırıma gitti. Sadeleşme adımları kapsamında menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranını düşüren TCMB kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enflasyon hedefine ulaşılamaması sebebiyle yasa gereği hükümete yolladığı 'Açık Mektupta' sıkı para politikasının devam edeceği mesajını veren Merkez Bankası (TCMB) mektubun yayımlanmasından kısa bir süre sonra yeni adımlar attı.

        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek

        TCMB tarafından yapılan değişiklikle kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.66'dan yüzde 4.25'e, azami akdi gecikme faiz oranı yüzde 3.96'dan yüzde 4.55'e yükseldi.

        TCMB tarafından hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta "TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca parasal sıkılaştırmayla eş anlı olarak, makroihtiyati çerçevede, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleşmeye gidildiği ve parasal sıkılaştırmanın ayrıca, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları ile desteklendiği belirtildi.

        SADELEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR

        TCMB tüketimi kısmaya yönelik aldığı kart faizi kararının yanında dün gece mektupta da işaret ettiği sadeleşme adımlarına yenisini ekledi.

        Menkul kıymet tesisine ilişkin yapılan düzenleme ile; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürüldü. Menkul kıymet tesisi, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanıyor. Bu uygulama, TCMB tarafından 2022 yılında başlatılmış ve 2023 yılında güncellenmişti.

        YAKIN ZAMANDA SONLANACAK

        Bunun yanında TCMB tarafından kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanlandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi
        Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa