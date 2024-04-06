Taylor Swift bu manşeti hak etti

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Bazı isimler var; onlar haberlere konu olmaya doymuyor, biz de onları yazmaya... Hatırlayın; Angelina Jolie ile Brad Pitt'in yılan hikâyesine dönen boşanması, Amber Heard ile Johnny Depp'in şiddet davası, Taylor Swift'in rekor üstüne rekor kırması...

Devamlılığı olan haberler bir yönüyle malzeme sağladığı için biz editörlerin iştahını kabartırken, itiraf ediyorum; bir yönüyle de hep aynı isimlerin hikâyesini yazmaktan zaman zaman içimizin şiştiği oluyor. Ama ne kadar sıkılsak da hikayeleri (içeriği olumlu da olsa olumsuz da) manşetleri süslemeyi hak ediyor. Albümleriyle, single'larıyla son yıllarda rekorlara doymayan, onca politikacıyı, fikir önderini geride bırakıp Time tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, bu haftaya 'en zenginlerden biri' oluşuyla damga vurdu.

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Biliyorsunuz, ekonomi dergisi Forbes, her yıl 'En Zenginler' listesinin yanında bir de 'En Zengin Ünlüler' listesi açıklıyor. İşte o listeye bu yıl, Taylor Swift de girdi. 2023'ü maddi ve manevi anlamda kazançlı bir şekilde kapatan, servetine servet katmaya devam eden 34 yaşındaki müzisyen, bu sefer de dünyanın en zengin insanları arasında yer almayı başardı. 1.1 milyar dolarlık net servetiyle bu yılın milyarderler sıralamasında 2 bin 545'inci oldu. Yönetmen ve yapımcı George Lucas'ın 5.5 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldığı; Kim Kardashian, Jay-Z, Rihanna gibi isimlerin de sıralandığı 'en zengin ünlüler' listesine Swift, 14'üncü sıradan girmeyi başardı.

REKLAM HER ŞEY BAŞLADIĞI GİBİ GÜZEL GİTMEDİ Beyonce, geçen hafta çıkardığı ‘Cowboy Carter’ ile ilk 24 saatte en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Albüm, 2024’te Spotify’da bir günde en çok dinlenen albüm olarak müzik tarihine geçti. Çalışması, en çok dinlenen country albümü olmasının yanında Beyonce, bu ünvanı elde eden ilk siyahi kadın şarkıcı olarak da yeni bir rekorun sahibi oldu. Ama Beyonce için her şey başladığı gibi güzel gitmedi. Sanatçının hayranları, albümün basılı versiyonunda eksik şarkılar olduğunu fark edince "Kandırıldık", "Paramızı geri ver" diye esti gürledi. 40 dolara satılan CD ve plak versiyonunda, dijital albüme göre daha az şarkı vardı. Dijital versiyonda yer alan ancak plak versiyonunda eksik olan beş şarkı, 'Flamenco', 'Oh Louisiana', 'The Linda Martell Show', 'Spaghetti' ve 'Ya Ya' olarak açıklandı. 'Flamenco' dışında diğer dört şarkının CD versiyonunda da eksik olduğu öğrenildi. Albüm satıcısından dinleyicilere "Sorun giderilecek" şeklinde otomatik yanıt gönderildi sadece.

'MATRIX'TE KAN DEĞİŞİMİ 'Matrix' hayranları için heyecan verici bir hafta oldu. Çünkü serinin beşinci filmiyle ilgili yapım şirketinden beklenen açıklama geldi. Yeni filmi, 'Matrix'i 'Matrix yapan yönetmen kardeşler Lana ve Lilly Wachowski çekmeyecek bu defa. 'Marslı' (The Martian), 'Dehşet Kapanı' (The Cabin in the Woods), 'Dünya Savaşı Z' (World War Z) filmlerini yazıp yöneten Drew Goddard, yeni 'Matrix'i yazıp yönetecek. İlk 'Matrix' filmi dünya çapında 467 milyon hasılat yapmıştı ama sonraki filmler aynı başarıyı elde edememişti. Bakalım, kan değişimi bu defa 'Matrix' hayranlarını tatmin edecek mi...

REKLAM AŞKA HİÇ Mİ ŞANS VERMEYELİM? Haftanın aşk bombası Shakira'dan! Klibinde oynayan İngiliz oyuncuyla aşk yaşamaya başladığı söyleniyor. Lucien Laviscount henüz 31 yaşında ve büyük bir şöhreti yok. Onu Shakira'nın yanında tanıdık zaten. İşte Shakira'yı düşünen arkadaşlarını endişelendiren de bu. Acaba Laviscount, ünlenmek için Shakira'yı basamak olarak mı kullanıyor? Eh, böyle bir yaklaşım pek mümkün! Ayrıca bazıları 11 yıllık sevgilisi emekli İspanyol futbolcu Gerard Pique'den kendisini aldattığı için ayrılan Shakira'nın, eski sevgilisine nispet olsun diye böyle bir ilişkiye başladığını düşünüyor. Çünkü Pique, Shakira'yı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatmış, Shakira'dan ayrıldıktan hemen sonra da Marti ile olan ilişkisini ilan etmişti. Bu da mümkün; ama söyleyin, aşka hiç mi şans vermeyelim?

SATILIK MEZAR Filozof Epikuros'un “Ben varsam ölüm yok, ölüm varsa ben yokum” sözünü benimsemiş biri olarak, yaşarken mezar yerlerine verilen önemi hiçbir zaman anlayamadım. Ama bazıları için ölünce girdikleri mezar yerini daha hayattayken netleştirmek çok önemli, biliyorum. Aile mezarlıkları bunun için var. Bu hafta ilginç bir mezar yeri satışı gerçekleşti. Hem de açık artırmayla! Marilyn Monroe'nun mezarına komşu mezar yeri, 195 bin dolara satıldı. Haydi, Türk Lirası'na çevirip daha da inanamayalım. Tam 6 milyon TL'lik mezar yeri... Hollywood ikonunun mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu, müzayedede; "Hayatımın geri kalanında hep Marilyn Monroe'nun yanında olmanın hayalini kurdum" diyen bir hayranına, Anthony Jabin'e satıldı. "Güle güle kullan" mı desek, ne desek?