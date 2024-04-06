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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü - Son dakika haberleri

        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!

        Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gittiği evin giriş kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:15
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        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
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        Çorum'da, alınan bilgiye göre Faris Rumaitan Burjum (52), iftar için gittiği Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısındaki merdivenlerinden düşerek yaralandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hasanpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burjum, kurtarılamadı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Faris Rumaitan Burjum'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #çorum
        #Son dakika haberler
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