Emre Aydın, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için yazdığı yazıda koronavirüsle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aydın, 'Bugünler Geçecek' başlıklı yazısında 'Lanetlenmedik' derken insanoğlunun hastalıkla girdiği mücadelede kazanan taraf olacağını belirtti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Emre Aydın...

Nam-ı diğer 'Afili Yalnızlık'.

Kariyerine Bornova Küçükpark'ta çıktığı barlarda başlayan Emre Aydın, 2002'de Onur Ela ile birlikte '6. Cadde' adlı grubu kurdu.

Bu grupla, Türkiye çapında düzenlenen 'Sing Your Song' adlı beste yarışmasında 1574 yarışmacı arasından 'Dönersen' şarkısıyla birinci oldu.

Emre Aydın'ı ülke çapında tanıtan şarkı 2006'da çıkardığı albüme de adını veren 'Afili Yalnızlık' oldu.

O yıl şu ödülleri kazandı;

* Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı

* Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

* Yılın En İyi Parçası

* Yılın En İyi Albümü

* Yılın En İyi Video Klibi

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan yukarıdaki kategorilerde 50'ye yakın ödül kazanan Emre Aydın, 2008'de MTV tarafından düzenlenen Avrupa Müzik Ödülleri'nde ise "Türkiye'nin En İyi Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

Ardından aynı yarışmanın Liverpool'da düzenlenen finalinde 21 ülkenin birincisini geride bırakarak "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü de kazandı.

STÜDYO ALBÜMLERİ

* Afili Yalnızlık (2006)

* Kâğıt Evler (2010)

* Eylül Geldi Sonra (2013)

* Uyut Beni (2019)

TEKLİ ALBÜMLERİ

* Falling Down (2010)

* Beni Biraz Böyle Hatırla (2012)

* Bir Pazar Kahvaltısı (2014)

* Ölünmüyor (2016)

* Buralar Yalan (2016)

* Sen Beni Unutamazsın (2016)

* Beni Vurup Yerde Bırakma (2017)

* Ölüm Kalım Meselesi (2018)

* I Don't Wanna Fall Down (2018)

* My Favourite Pain (2018)

* Çocuğum Belki (2018)

* Her Şey Biraz Hala Sen(2019)

* Güllerim Soldu (2019)

* Yalnızım Dostlarım (2020)

Kliplerinin yönetmenliğinden edindiği deneyimi 2016'da 'Cinni: Uyanış' adlı gerilim filmine aktaran Emre Aydın'ın ilk filmini 76.778 kişi izledi.

Filmin başrollerini eşi Eda Aydın ile Gökçen Gökçebağ paylaştı.

Bugünlerde yeni şarkısının üretim aşamasında olan Emre Aydın, Habertürk 'Karantina Günlükleri'nde koronavirüs salgınıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi;

BUGÜNLER GEÇECEK

Lanetlenmedik.

Öyle iddia edildiği gibi dünyanın en şanssız nesilleri de değiliz.

Daha önce defalarca insanoğluna musallat olan salgın belası maalesef bu kez bizi buldu.

Hiç küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın, bu belanın yarattığı siyah bulutlara bir de 'çok şanssız insanlarız' olumsuzluğunu eklemeyi reddediyorum sadece.

Ayakta kalacağız, aklımız da ayakta kalacak.

En güzel günlerimizi yaşamadığımız kesin olsa da biliyoruz ki bugünler de geçecek.

Sevdiklerimiz için evdeyiz.

Ailemiz için, kendimiz için, gecesini gündüzüne katan ve en önde çarpışan kahraman sağlıkçılarımız için evdeyiz.

Evde olmaya da devam edeceğiz.

Ve biz kazanacağız, özlediğimiz her şey için...

HABERTURK.COM İÇİN YAZDILAR