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STAT: Georgios Karaiskakis Stadı

HAKEM: Sandro Scharer

SAAT: 19.45

YAYIN: Exxen

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Jovetic Fourtounis; El Kaabi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasında... Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

REKLAM OLYMPIAKOS HAKKINDA... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu. Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı. Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor. Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

BU SEZON AVRUPA MACERASI Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı. Söz konusu turda eşleştiği Genk'i saf dışı bırakan kırmızı-beyazlı ekip, play-off'ta Sırbistan'ın Cukaricki ekibiyle karşı karşıya geldi. Rakibini 2 maç sonunda da mağlup eden Olympiakos, gruplara kalmayı başardı. A Grubu'nda Almanya'dan Freiburg, Sırbistan'dan Backa Topala ve İngiltere'den West Ham United ekipleriyle eşleyen Yunan temsilcisi, 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti. Bahsi geçen organizasyonda son 16 play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakan Olympiakos, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv'i eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.