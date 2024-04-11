Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI YAYIN | Olympiakos - Fenerbahçe maçı canlı skor ile maç kaç kaç? - Futbol Haberleri

        Olympiakos - Fenerbahçe CANLI YAYIN

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi takımı Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Georgios Karaiskakis Stadı

        HAKEM: Sandro Scharer

        SAAT: 19.45

        YAYIN: Exxen

        Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Jovetic Fourtounis; El Kaabi.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

        Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 9. karşılaşmasında... Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

        REKLAM

        OLYMPIAKOS HAKKINDA...

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu. Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı.

        Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor. Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

        BU SEZON AVRUPA MACERASI

        Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı.

        Söz konusu turda eşleştiği Genk'i saf dışı bırakan kırmızı-beyazlı ekip, play-off'ta Sırbistan'ın Cukaricki ekibiyle karşı karşıya geldi. Rakibini 2 maç sonunda da mağlup eden Olympiakos, gruplara kalmayı başardı. A Grubu'nda Almanya'dan Freiburg, Sırbistan'dan Backa Topala ve İngiltere'den West Ham United ekipleriyle eşleyen Yunan temsilcisi, 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

        Bahsi geçen organizasyonda son 16 play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakan Olympiakos, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv'i eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Habertürk Anasayfa