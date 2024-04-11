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        Haberler Gündem İstanbul Eminönü'nde insan seli - Güncel haberler

        Eminönü'nde insan seli

        Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:18 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:51
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          Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı.

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          Bayramın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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