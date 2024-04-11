Eminönü'nde insan seli
Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı
Giriş: 11.04.2024 - 18:18 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:51
- 1
Ramazan Bayramı tatili ve güneşli havanın etkisiyle tarihi yarımada, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların akınına uğradı.
- 2
Bayramın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27
-
- 28
- 29
- 30
-
- 31
- 32
- 33
-
- 34
- 35
- 36
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ