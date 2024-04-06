Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
31 Mart Yerel Seçimi'nde, İstanbul Eyüpsultan'da ilçe belediyesini CHP'li aday Mithat Bülent Özmen kazandı. Özmen ve Eyüpsultan Belediyesi eski başkanı AK Parti adayı Deniz Köken çiçekli, sohbetli bir devir teslim töreni gerçekleştirdi. İkilinin tokalaşması, "işte demokrasinin güzelliği" dedirtti
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde iki adayın yarışı vardı. Seçim mücadelesi eski belediye başkanı olan AK Parti'li Deniz Köken ile CHP adayı Mithat Bülent Özmen arasında geçti.
KIYASIYA BİR YARIŞ YAŞANDI
Kıyasıya yaşanan seçim yarışı, gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu ve CHP'nin adayı Özmen, oyların yüzde 48.1'ini, AK Parti'nin adayı Köken ise yüzde 41.4'ünü aldı.
ÇİÇEKLİ SOHBETLİ DEVİR TESLİM
Dün Eyüpsultan Belediyesi'nde Özmen ve Köken arasında yapılan devir teslim töreni, "işte demokrasinin güzelliği" dedirtti. Makama çiçekle gelen Özmen, Köken'e çiçeğini takdim etti. Eski ve yeni başkan ile heyetleri daha sonra karşı karşıya oturup sohbet etti.
"BAŞKANIM BENDEN KURTULAMAYACAK"
Özmen, "Güvenli bir elden Eyüpsultan'ı teslim alıyorum. Ben tabiatımızın birbirine benzediğinin çok farkındayım. Sayın başkanım benden kurtulamayacak, Eyüpsultan için başkanımın deneyimlerinden, bilgisinden mutlaka faydalanacağım. Bu zamana kadar yapılan işler, koyulan tuğlalar için teşekkür ederim. Saygı çerçevesinde geçen bir süreç oldu" dedi. Köken de Özmen'e teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu.
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?
Bülent Özmen, 1988-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisansını tamamladı. University of Kent, Brussels School of International Studies, Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecesini alan Özmen, 2019'da İGDAŞ'ta genel müdürlük görevinde bulundu. Özmen, evli ve 2 çocuk babası.