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        Haberler Gündem Trafik Trafikte son durum | Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!

        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler için uyarıda bulunuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk devam ediyor. Mega kent İstanbul'dan yurdun birçok yerine sabah saatlerine kadar yoğun bir çıkış yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:30
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        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
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        Bayram tatilini memleketleri geçirmek isteyen sürücüler, gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        ANKARA YÖNÜNDE YOĞUNLUK VAR

        AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolunun ise, Ankara yönü Abant kavşağı, Yurukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        BOLU'DA ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

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        Güzergahta görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        İSTANBUL'DAN GÖÇ VAR

        Öte yandan 9 günlük tatil nedeniyle mega kentten ayrılanlar, sabah saatlerine kadar TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

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        #trafik yoğunluğu
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