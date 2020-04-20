Göksel, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başladı. Köydeki evde yeni şarkıları üzerine çalışan Göksel, bulunduğu bölgede hiç vakayla karşılaşılmadığını belirterek Habertürk 'Karantina Günlükleri' için kaleme aldığı yazısında "Sakin, sadece temel ihtiyaçlarımı karşılamaya yönelik bu saf yaşamı sevdim" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Göksel...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başladı.

Bestelerinin çoğu kendisine ait olan ilk albümünü Sarp Özdemiroğlu'nun prodüktörlüğünde yayınlayan Göksel, 'Sabır' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Besteci ve yorumcu olarak kariyer yolculuğunda 'Körebe' albümüyle müzikal anlamda farklı bir noktaya ulaştı. Albümün yayınlanmasıyla beraber çıkış şarkısı 'Depresyondayım', hit haline gelirken 'Körebe', Türk pop müzik tarihinin en kült albümleri arasında yerini aldı.

Kendi imzasını taşıyan şarkıların yer aldığı 'Söz Ver', 'Arka Bahçem' ve 'Ayda Yürüdüm' albümleri 'En Çok Satanlar Listesi'nde yer alan Göksel, 'Mektubumu Buldun mu' albümünde eski şarkıları yeniden yorumlayarak kariyerine yeni bir pencere açtı.

1970'li yılların hit şarkılarını seslendirerek eski şarkılara yeni yorumlar katmaya devam ettiği 'Hayat Rüya Gibi' albümü müzik eleştirmenlerine göre son yılların en iyi albümü olarak nitelendirildi. Bu albümünde yer alan 'Acıyor' dijital platformda en çok indirilen şarkı olurken Göksel, 'En İyi Pop Kadın Sanatçı' dalında çeşitli ödüller kazandı.

'Bende Bi Aşk Var' albümüyle Türkiye Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Sanatçı' ödülünün yanı sıra çeşitli kurumlar tarafından 'En İyi Kadın Pop Sanatçı' ödüllerine de layık görüldü.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan, aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği 'Sen Orda Yoksun' albümündeki şarkı sözlerinin ve müziğin tamamı Göksel'e ait. Bu albümde yer alan sadece bir şarkının sözlerini Mabel Matiz ile birlikte yazdı.

'Tam Da Şu An' albümü yine Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanırken, Göksel bu çalışmasında ilginç tarzıyla dikkat çekti. Göksel, 2019'daki iki çalışmasıyla istikrarlı kariyer yolculuğuna devam etti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine salgının bitimine kadar Ege'deki bir köye yerleşen Göksel, karantina günlerinde yeni şarkılarının sözleri ve müziği üzerine çalışıyor. Göksel, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için kaleme aldığı yazısında izole hayatında neler yaptığını anlattı. Yaşadığı bölgede hiç koronavirüs vakasının görülmemesinin mutluluğunu yaşayan Göksel, sakin, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik saf yaşamı sevdiğini söyledi.

"Hepimizin hayatla ilgili bütün planlarının alt üst olduğu bugünlerin insanoğluna çok şey öğrettiği kanaatindeyim. Virüsün ülkemizde tespit edildiği ilk günden itibaren kendimi karantinaya aldım. Şu an bir Ege köyünde izole hayat yaşıyorum. Bulunduğumuz beldede hiç vaka yok. İnsanlar az temasla bir dayanışma içerisindeler. Buradaki yaşam ve paylaşım bana çocukluk günlerimde İstanbul'daki küçük mahalle hayatımızı hatırlattı. Sakin, sadece temel ihtiyaçlarımı karşılamaya yönelik bu saf yaşamı sevdim... Burada kendime müzik yapabileceğim bir ortam hazırladım. Dinleyicilerime yaptığımız kayıtlar ve online konserler yoluyla ulaşıyorum. Doğanın ve müziğin bana verdiği umudu yaymak, insanlara sesimle bir nefes olsun iyi gelmek istiyorum."

"Malum belirsizlikler, hastalık riski, gelecek kaygısı, karantina süreci hepimizin kaygılarını en yüksek seviyede arttırdı. Bu süreçte bedenimizle beraber ruhumuzu da güçlü tutmamız çok önemli. Vaka sayıları arttıkça üzüntüm artıyor fakat bir yandan da ülkemizin sağlık sisteminin gücüne inanıyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın özverisine, emeğine büyük hayranlık ve şükran duyuyorum. Sağlık sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde canla başla çalışan herkes bizim gerçek kahramanlarımız... Dayanışmamız, birliğimiz, sabrımız ve umudumuzla yüzyılın en büyük felaketlerinden birinin üzerinden en az hasarla atlayacağımıza inanıyorum. Lütfen evde kalmaya devam edelim.

ALBÜMLERİ

* Yollar (1997)

* Körebe (2001)

* Söz Ver (2003)

* Arka Bahçem (2005)

* Ayda Yürüdüm (2007)

* Mektubumu Buldun mu? (2009)

* Hayat Rüya Gibi (2010)

* Bende Bi Aşk Var (2012)

* Sen Orda Yoksun (2015)

* Tam da Şu An (2017)

* Bu Da Geçecek (2019)

* Hiç Yok (2019)

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