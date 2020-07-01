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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) yaklaşık bir yıldır planladığı Türkiye fabrikası hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Automobilwoche isimli Alman haber sitesinin şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, VW söz konusu fabrika yatırımından vazgeçti. Konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Alman üretici, 2019 Ekim ayında Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile bir şirket kurmuştu.

Fakat, 2019 Ekim ayının ortasında Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu bahane edilerek fabrika yatırımının ertelendiği açıklanmıştı.

O tarihten sonra ise, yatırım kararı hakkında detaylı açıklama sürekli olarak ertelenmeye devam etmişti.

123'ÜNCÜ FABRİKASI OLACAKTI

Alman markanın kendi ülkesindeki Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarında elektrikli modellerine yer açma hedefi ile yeni bir fabrika ihtiyacı ortaya çıkmıştı.

Bu doğrultuda, Manisa'da inşa edilmesi planlanan tesiste VW Passat ve Skoda Superb gibi modellerin üretilmesi bekleniyordu. Manisa'dan vazgeçilmesi ile birlikte, bu iki modelin üretimine Slovakya'nın Bratislava kentindeki tesiste devam edileceği kaydediliyor.

Öte yandan, VW'nin 123'üncü fabrikası unvanını taşıyak Türkiye fabrikasının yıllık araç üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı öngörülüyordu.

1 milyar euroluk yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan Manisa fabrikasında 4 bin kişiye de istihdam sağlanacağı bildirilmişti.