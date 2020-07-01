Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) yaklaşık bir yıldır planladığı Türkiye fabrikası hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Automobilwoche isimli Alman haber sitesinin şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, VW söz konusu fabrika yatırımından vazgeçti. Konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
Alman üretici, 2019 Ekim ayında Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile bir şirket kurmuştu.
Fakat, 2019 Ekim ayının ortasında Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu bahane edilerek fabrika yatırımının ertelendiği açıklanmıştı.
O tarihten sonra ise, yatırım kararı hakkında detaylı açıklama sürekli olarak ertelenmeye devam etmişti.
123'ÜNCÜ FABRİKASI OLACAKTI
Alman markanın kendi ülkesindeki Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarında elektrikli modellerine yer açma hedefi ile yeni bir fabrika ihtiyacı ortaya çıkmıştı.
Bu doğrultuda, Manisa'da inşa edilmesi planlanan tesiste VW Passat ve Skoda Superb gibi modellerin üretilmesi bekleniyordu. Manisa'dan vazgeçilmesi ile birlikte, bu iki modelin üretimine Slovakya'nın Bratislava kentindeki tesiste devam edileceği kaydediliyor.
Öte yandan, VW'nin 123'üncü fabrikası unvanını taşıyak Türkiye fabrikasının yıllık araç üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı öngörülüyordu.
1 milyar euroluk yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan Manisa fabrikasında 4 bin kişiye de istihdam sağlanacağı bildirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!