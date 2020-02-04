Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye yatırımı yaklaşık beş aydır beklemede. Geçtiğimiz Ekim ayında Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL'lik şirket kuran Alman üretici, o tarihlerde Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane göstererek yatırımın resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu.

Süreç içinde yapılan açıklamalarda, VW'nin Manisa yatırımı hakkındaki resmi duyurusunun 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacağı bildirilmişti.

Yılın ilk çeyreğinin birinci ayı geride kalırken, gelişmeleri VW'yi Türkiye'de temsil eden Doğuş Otomotiv'in CEO'su Ali Bilaloğlu'na sorduk.

Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Bilaloğlu, şirketten yapılan açıklamalardan VW'nin fabrika için Türkiye'de karar kıldığını anladıklarını vurguladı.

Doğuş Otomotiv'in CEO'su, "Almanlar Manisa kararını zaten verdi. Dolayısı ile, Bulgaristan ve Romanya gibi başka bir ülke arayışı yok. Başta VW CEO'su Herbert Diess'in açıklamaları olmak üzere, şirketten yapılan açıklamalar Türkiye kararının kesin olduğunu gösteriyor" dedi.

'İKNA TURLARI SÜRECİ UZATTI'

VW'nin kararında şirketin bağlı olduğu Aşağı Saksonya eyaletinin de etkisinin bulunduğunu belirten Bilaloğlu, "VW Yönetim Kurulu'nda Aşağı Saksonya eyaleti veto hakkına sahip 2 üye ile ediliyor. Bu noktada, eyalet yöneticileri kurulda veto haklarını kullanmasınlar diye yürütülen ikna turları süreci uzatmış olabilir" ifadesini kullandı.

Bilaloğlu, VW'nin Türkiye kararından vazgeçmesi halinde ise, yeni bir fabrika açmayarak mevcut tesislerinde kapasite artırımına gideceğini de sözlerine ekledi.

VW Grubu, Avrupa'daki fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için bu tesislerde üretilen mevcut modellerini taşıyacağı yeni bir tesis yatırımı planlıyor. Yılda 300 bin adet otomobilin üretileceği yeni fabrikada, grup bünyesindeki VW Passat, Skoda Superb, Seat Ateca ve Skoda Karoq gibi modellerin üretilmesi planlanıyor.

Alman üreticinin yeni tesisi için 1.4 milyar euroyu gözden çıkardığı daha önce açıklanırken, fabrikada 5 bin kişiye de istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

HEDEF YÜZDE 18 PAZAR PAYI

Ali Bilaloğlu, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat ve Porsche gibi markaların distribütörlüğünü yürüten Doğuş Otomotiv'in gelecek planlarından da bahsetti.

Tüm markaları ile 2020 pazar payı hedefini geçen yıl elde edilen yüzde 16.7'nin üzerinde olacak şekilde yüzde 18 olarak hedeflediklerini bildiren Bilaloğlu, filo satış hedeflerini ise toplam satışların yüzde 35'i olacak şekilde belirlediklerini kaydetti.

2018'in ikinci yarısından sonra sektörde bayi kapanmalarının yaşandığının altını çizen Doğuş Otomotiv CEO'su, kendilerinde ise böyle bir durum yaşanmadığını belirterek, "Göreve geldikten sonra, bayilerin satış sonrası gelirlerini artırmak için çalıştık. Bu kapsamda servislerdeki sadakat oranını artırdık. Bugün bayilerimizdeki satış sonrası gelirler sabit giderlerin yüzde 80'ini karşılar hale geldi. Bu sayede, daralan pazarda kapanan bayimiz olmadı" dedi.

Ağustos 2018'de döviz kurlarında yaşanan artışlarının tüketici tercihlerine de yansıdığını belirten Ali Bilaloğlu, "Müşterilerimizde alt segmentlere geçiş gözlemlemedik. Fakat, aynı modellerin düşük hacimli motorlarına yönelim söz konusu" diye konuştu.

GOLF VE LEON'DA ARTIK DİZEL YOK

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu ile, Doğuş Otomotiv bünyesindeki markalarının ürün portföyü hakkında da konuştuk. Hatırlanacağı üzere, VW Golf ve Seat Leon'un yeni jenerasyonlarındaki tek dizel seçenek 2 litrelik güç ünitesi olarak tanıtılmıştı.

Bu motor Türkiye'de üst vergi dilimine gireceği için satışa sunulmaması gündeme gelmişti. Bilaloğlu tartışmalara nokta koyarak, her iki modelin de Türkiye'de sadece benzinli ve yarı hibrit motorlar ile satışa sunulacağını ve dizel seçeneği getirmeyeceklerini açıkladı.

Uzun vadede dizel motorun eksikliğini görmeyeceklerini kaydeden Bilaloğlu, "Tüketicinin alışma süresinden sonra, dizel motorun olmaması bizi çok etkilemez" dedi.

Bilaloğlu, söz konusu alışma süresinin ise yıl sonunu bulmayacağını vurguladı.

ELEKTRİKLİLERİ TOGG'DAN ÖNCE SATIŞA SUNACAK

Ali Bilaloğlu'nun açıklamalarından, Volkswagen'in geleceği için büyük umut bağladığı ve Beetle ile Golf'ten sonra kendi tarihindeki üçüncü dönüm noktası olarak tanıttığı elektrikli model ailesi I.D.'nin Türkiye'ye yakın bir tarihte getirileceğini de öğrendik.

Öyle ki, Doğuş Otomotiv CEO'su, VW I.D. 3'ün 2021'de Türkiye'ye getirebileceğini bilgisini paylaşırken, Porsche'in ilk elektrikli modeli Taycan'ı ise 2020'de satışa sunmak istediklerini bildirdi.

Söz konusu açıklama, Doğuş Otomotiv'in temsil ettiği markaların elektrikli modellerini, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilden önce satışa sunacağı anlamına geliyor.

Gelişmeler TOGG için bir tehdit gibi görünse de, pazara daha önce çıkacak elektrikli modeller sayesinde tüketicilerin bu araçlara alışacak olması bakımından bir fırsata çevrilebilir.