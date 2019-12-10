10 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Volkswagen'in (VW) kompakt hatchback modeli Golf'ün Avrupa lansmanı geçtiğimiz günlerde Portekiz'in Porto kentinde yapıldı. Bu etkinlikte yakından inceleme fırsatı bulduğumuz 8'inci nesil Golf hakkındaki izlenimlerimizi sizlere aktarmıştık.
Portekiz'deki lansmanda VW'nin Almanya'daki beyin takımı ile de temaslarımız oldu. Şirketin üst düzey yetkilileri ile yaptığımız görüşmede, Türkiye'de açılması beklenen yeni fabrika da gündeme geldi.
Bu konuda Almanlardan aldığımız bilgilere geçmeden önce, süreci hatırlamakta fayda var.
1 MİLYAR TL'LİK ŞİRKET KURDU
Avrupa'daki tesislerinde elektrikli modellerinin üretimine başlayan VW, bu tesislerde üretimine devam eden içten yanmalı motora sahip otomobilleri için yeni bir fabrika açacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi yaklaşık 1 yıldır radarına alan ve üç ülkeyi yakından inceleyen Alman üretici, Ekim ayında Manisa'da kurduğu 1 milyar liralık şirket ile tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
Fakat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde devreye aldığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, Alman şirket Manisa yatırımının resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu.
Açıklamanın ertelenmesi ise, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerini harekete geçirmiş ve bu ülkelerin VW yatırımını kendi ülkelerine çekmek için Alman şirkete çeşitli teşvik paketleri sunmasına neden olmuştu.
Gelinen noktada, VW'nin yıllık 300 bin adet kapasiteye sahip, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak ve toplam 1.4 milyar dolara mal olacak yeni yatırımı için henüz bir resmi açıklama yapılmış değil.
RESMİ AÇIKLAMA YIL SONUNDA
Havadaki belirsizliği bir nebze de olsa gidermek adına, Porto'da gerçekleşen yeni Golf lansmanında bir araya geldiğimiz VW'nin üst düzey yetkililerine şirketin Manisa kararını sorduk.
Konu hakkında sorularımızı cevaplayan VW yetkilileri, Türkiye'nin VW için doğru adres olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin sahip olduğu mühendislik birikimi, otomotiv üretim tecrübesi ve yan sanayisinin üst düzey kalitesi gibi parametrelerinin, VW'nin yeni fabrikası için hayati önem taşıdığını kaydeden Alman yetkililer, şirketin Wolfsburg'daki genel merkezinin koridorlarında bu konunun yüksek sesle konuşulduğunu, fakat ortada henüz netlik kazanan bir durum olmadığını aktardı.
Tüm bunlar alt alta konulduğunda ise, şirketin yeni tesisinin Türkiye'de açılmasının haklı bir beklenti olduğunu söyleyen VW yöneticileri, yeni fabrika hakkındaki resmi açıklamanın yıl bitmeden yapılacağı bilgisini paylaştı.
VW'nin üst düzey yetkililerinin aktardıkları, büyük bir sürpriz olmaz ise şirketin Manisa yatırımının gerçekleşeceği yönünde.
Alman üreticinin Zwickau ve Emden fabrikalarında elektrikli model üretimine başlandığı göz önüne alındığında da, VW'nin başta Passat olmak üzere, bugüne kadar bu tesislerde üretilen içten yanmalı motora sahip modellerini başka bir tesiste üretmek için daha fazla bekleme lüksünün bulunmadığı ve yeni tesisi hakkındaki nihai kararını bir an önce vermek zorunda kaldığı ortaya çıkıyor.
VW'nin yeni tesisi hakkında yapacağı açıklama eli kulağındayken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin de yıl bitmeden yüzünü göstermesi bekleniyor.
Gelişmeler, 2019'un son günlerinde otomotiv gündeminin hareketli geçeceğine işaret ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!