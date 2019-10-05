Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması, sektörde heyecan yarattı. Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilana göre, Manisa merkezli şirketin sermayesi 943.5 milyon TL olarak açıklanıyor.

Söz konusu rakamın büyüklüğü ise, gözleri ister istemez Alman şirketin üretim üssü olarak seçtiği Manisa'ya kaydırıyor.

Öyle ki, uzun yıllardır güçlü bir tarım ve sanayi kenti olarak büyümeye devam eden Manisa, 2018 yılında gerçekleştirdiği 4.4 milyar dolarlık ihracat ile, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya'nın ardından en çok ihracatın yapıldığı 8'inci il oldu.

2018 yılında ihracatını yüzde 11 oranında artıran kent, bu alanda kendi rekorunu da kırmış oldu.

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü verilerine göre, toplam 2 bin 861 tesisin sanayi sicil belgesi aldığı Manisa'da, 630 sanayi kuruluşunun her birinde 25'ten fazla işçi çalışıyor. Kentteki 32 sanayi kuruluşunda ise işletme başına 500'den fazla işçi düşüyor.

Kentin tarım ürünleri haricinde en büyük ihracat kalemlerini ise televizyon grubu, plastik, demir-çelik ve otomotiv ürünleri oluşturuyor.

Dünyanın en büyük fabrikaları arasında yer alan Vestel'in fabrikasında üretilen televizyonlar kentin önemli bir ihracat ürünüyken, Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Maxion, Tırsan, Konveyor ve İnci Yuasa gibi firmalar da otomotiv yan sanayi ürünleri üreterek kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

KENTTEKİ 20 FİRMA İSO 500'DE

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte toplam 10 bin 372 şirket yer alıyor. Kentte 2 bin 861 tesisin sanayi sicil belgesi aldığı göz önüne alındığında, Manisa'daki şirketlerin beşte birinin sanayi kuruluşu olduğu ortaya çıkıyor.

Öte yandan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 166 firmadan 20'si İSO 500 şirketleri arasında yer alıyor.

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, kentte kurulu sanayinin otomotiv sektörüne uzak olmadığı görülüyor. Bu kapsamda, Volkswagen'in fabrikası ile Manisa'daki yan sanayinin de gelişmesi ve hacmini büyütmesi de sürpriz olmayacaktır.

Gelişmeler, İstanbul'un yanı başında yer alan ve mevcut otomobil fabrikalarına ev sahipliği yapan Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın karşısına yeni bir rakip çıkarmış durumda.

Bu üç kentin ulaşım yollarının ortasında bulunması, limanlara yakınlığı ve İstanbul gibi bir metropol şehrin yanı başında olması otomotiv üreticilerini bugüne kadar cezbediyordu.

Fakat, İzmir'e yarım saat mesafede olan Manisa'nın da yeni açılan yollar ile İstanbul'a yakınlaşması, demir yolunun buradan geçmesi ve kurulu bir sanayi altyapısına sahip olması kenti Volkswagen için öne çıkaran faktörler arasında sayılabilir.

Sonuç olarak, Volkswagen'in getireceği ivme ile Manisa'nın ihracat ve yarattığı ekonomik katkı bakımından Türk otomotiv sanayisine ev sahipliği yapan kentleri yakalama ve hatta geçme ihtimali bulunuyor.

Gelişmelerin, Türkiye'den yeni bir otomotiv kenti çıkarması ise sürpriz olmayacaktır.