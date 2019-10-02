Alman Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımı süper teşvik değişikliğiyle aynı anda geldi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde bugün yayımlanan 27 Eylül tarihli tescil belgesine göre şirket, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Tescil belgesi bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanırken, Resmi Gazete'de de Süper Teşvikler'e ilişkin kararda değişiklik yapılması dikkat çekti.

"Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır." şeklindeki eski düzenleme "Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır." oldu.

5 MİLYAR TL VE ÜZERİ YATIRIMLAR İÇİN ÖZEL HUKUKA TABİ YATIRIM SÖZLEŞMESİ

Aynı karara eklenen madde ile asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın yetkili kılındı.

Ek madde şöyle: "Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur."

5 MİLYAR TL'Yİ GEÇECEK 3 YATIRIM VAR

Volkswagen'in tesis yatırımının 1.4 milyar Euro'yu bulacağı ileri sürülüyor. Bu durumda Volkswagen'in yatırımı 5 milyar TL ve üzeri yatırımlar kapsamında değerlendirilebilecek. Socar Türkiye'nin BP ile İzmir'de kurmayı planladığı, 1.8 milyar dolara mal olması beklenen ikinci petrokimya tesisi ile Rönesans Holding'in, Ceyhan'da hayata geçireceği 1.4 milyar dolarlık petrokimya yatırımı da son dönemde açıklanan 5 milyar TL'yi geçen yatırımlar arasında.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ 2016 YILINDA HAYATA GEÇİRİLDİ



Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirilmişti.

19 PROJEYE DESTEK VERİLDİ



Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petrokimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.