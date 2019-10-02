02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni yatırımında sona gelindi. Yaklaşık bir yıldır kuracağı yeni fabrikası için Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirket, tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Öyle ki, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Alman şirket Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli şirket kurdu.
Gazetede yer alan bilgiye göre, şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendi.
Gelişmenin duyulmasının ardından Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in hisselerinde de yüzde 5 artış görüldü.
YILLIK KAPASİTE 300 BİN ADETİ BULACAK
Volkswagen Grubu'nun bünyesinde Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Ducati, Scania, Man ve Volkswagen olmak üzere 11 marka bulunuyor.
Alman şirketin Türkiye'de kuracağı yeni tesisinde, grup markalarından Seat ve Skoda için de üretim yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda, aynı platformlarda üretilen Volkswagen Passat ile Skoda Superb'in yanı sıra, yine aynı altyapı paylaşan Skoda Karoq ile Seat Ateca'nın da Volkswagen'in Manisa tesisinde üretileceği aktarılıyor.
Fabrikanın yıllık araç üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı kaydediliyor.
123'ÜNCÜ FABRİKASI OLACAK
Volkswagen Grubu'nun Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'nın 33 ülkesinde 122 adet üretim tesisi bulunuyor. Bu ülkelerin 20'si ise Avrupa'da yer alıyor.
Bu kapsamda Manisa'da açılacak fabrika grubun 123'üncü üretim tesisi olarak faaliyete başlayacak.
Toplamda 365 farklı modelin üretildiği bu tesislerde 664 bin 496 kişi çalışıyor. Grubun tüm fabrikalarında üretilen araç sayısı ise 2018 yılında 11 milyon 18 bin adet olarak açıklanıyor.
ELEKTRİKLİ MODELLERE YER AÇACAK
Öte yandan, Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı ile mevcut tesislerinde elektrikli modellerine yer açma amacı bulunuyor. Öyle ki, 2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından, Alman şirket elektrikli model geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına milyar dolarlar harcamaya başladı.
Bu kapsamda, bir süre önce grubun elektrikli modellerinin kullanacağı ortak platform 'MEB'i tanıtan üretici, bataryalı modellerine yer açmak için ise mevcut fabrikalarında bir dönüşüm süreci başlattı.
Elektrikli model ailesi I.D.'yi de görücüye çıkaran Volkswagen, hali hazırda üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde hazırlıyor.
Alman markanın bir diğer elektrikli modeli I.D. Aero'nun güncel Passat'ın üretiminin yapıldığı tesiste imal edilecek olması ise, bu modelin Türkiye'de üretilme ihtimalin güçlendiriyor.
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