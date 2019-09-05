Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye ile anlaşmaya giderek yaklaştığı ileri sürüldü. Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili VW'nin Türkiye 1 milyar Euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin

olduğunu belirtti. Reuters geçen hafta VW'nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı.

'MUTABAKAT SAĞLANDI'

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta VW'den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW'den bir yetkili ise Erdoğan'ın bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti. Türk yetkili, "Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye'ye yapılacak" dedi.

Türkiye'de otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunda olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye'de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96'sı

1.6 litreden küçük motorlara sahipti. Daha önce bir kaynak Türkiye'nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen'in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etmişti.

'FABRİKANIN MANİSA'DA KURULMASI BEKLENİYOR'

Volkswagen'den bir kaynak ise çoğu vergiler ile ilgili netleştirilmesi gereken ufak pürüzler kaldığını ifade etti. VW

kaynağı nihai anlaşmanın birkaç hafta içinde ulaşılacağını tahmin ettiğini ve fabrikanın Manisa'da kurulmasının beklendiğini belirtti. İkinci bir Türk kaynak ise, "Artık yatırım Türkiye'ye yapılacak diye bakmakta sıkıntı yok. Son rötuşlar yapıldıktan

sonra kısa sürede bu karar açıklanır" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'ı da değerlendiren VW henüz nihai yatırım kararını açıklamadı. Ancak kaynaklar VW'nin

Türkiye'de fabrikaya pozitif baktığını belirtmişti.