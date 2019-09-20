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Volkswagen'in (VW) açacağı yeni fabrikası uzunca bir süredir tüm dünyada merak konusu haline gelmiş durumda.
Şirket tarafından nihai kararın henüz açıklanmaması ise çeşitli iddiaları da beraberinde getiriyor.
Öyle ki, yatırım kararının duyulmasının ardından Seat ve Skoda'nın SUV modellerinin yeni fabrikada üretileceği şeklinde iddialar ortaya atılırken, gelinen noktada şirketin Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerini yeni tesisinde üretmeyi gündemine aldığı belirtiliyor.
Alman basınında çıkan haberlerde de, son birkaç aydır fabrika için Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan üreticinin Türkiye'ye daha sıcak baktığı aktarılıyor.
ARAÇ PARKI 2 MİLYON ADET
Bundan kısa bir süre önce ise, çeşitli kaynaklarda çıkan haberlere göre, adım adım Türkiye'ye gelen VW'nin yeni fabrikada üretime başlaması ile birlikte 25 yıllık Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile yolları ayıracağı iddia edilmişti.
Söz konusu iddialara ise son noktayı Doğuş Otomotiv koydu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu ve Doğuş Otomotiv ile VW arasındaki sözleşmenin süresiz olduğu vurgulandı.
Doğuş Otomotiv'in yalanladığı iddiaların nereden ve nasıl çıktığına akıl erdirmek zor. Zira, 2004 yılından bu yana halka açık bir şirket olan Doğuş Otomotiv'in Türkiye'nin 7 bölgesinde 550 müşteri hizmet noktası ve 2 bin çalışanı bulunuyor.
2 milyon adete yakın araç parkına sahip şirketin 2018 yılı cirosu 10.7 milyar TL ve dönem kârı da 134.3 milyon TL şeklinde gerçekleşti. Doğuş Otomotiv'in piyasa değeri ise 1.47 milyar TL olarak açıklanıyor.
Rakamlar, hakkında çeşitli iddialar çıkan Doğuş Otomotiv'in dev bir şirket olduğunu gösteriyor.
ÜRETİM İLE SATIŞ FARKLI İŞLER
Öte yandan, VW'nin olası Türkiye yatırımı ile söz konusu iddiaları bağdaştırmak da pek mümkün değil.
Öyle ki, bir otomobil markasının üretim yaptığı ülkedeki satış ve servis ağını üzerine almak gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.
Hali hazırda Türkiye'de üretim yapan markaların da, pazarlama faaliyetlerini yerel distribütörleri üzerinden yürüttüğü görülüyor.
Sakarya'da üretim yapan Toyota'nın Türkiye'de pazarlama, satış ve servis faaliyetlerini ALJ Otomotiv üzerinden yürütmesi bu duruma bir örnek olarak verilebilir.
Ayrıca, bir üreticinin durup dururken yaklaşık 1.5 milyar liralık halka açık bir şirket olan distribütörünü satın alıp, onun elindeki 2 milyon adetlik araç stokunu ve 2 bin çalışanın mali yükünü sırtına alması izah edilebilecek bir hamle olmaz.
Sonuç olarak, yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz gibi, Doğuş Otomotiv'in elinden distribütörlüğün alınacağı yönündeki iddiaların hangi amaç doğrultusunda çıkarıldığını tahmin etmek güç.
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