Yeni fabrikasını Türkiye'de açma ihtimali bulunan Volkswagen'in, bundan bir süre önce Türkiye'deki pazarlama yapılanmasını da kendi üstüne alacağı iddia edilmişti.

Buna göre, Volkswagen'in Türkiye'deki satış ve servis faaliyetlerini kendisinin yürüteceği, distribütörü olan Doğuş Otomotiv'i ise devreden çıkaracağı iddiaları konuşulur olmuştu.

'ÇIKAN HABERLER ASILSIZ'

Söz konusu iddialara yanıt ise Doğuş Otomotiv'den geldi.

Şirketin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında ve ortamlarda, Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği, distribütörlük faaliyetlerini yürütmekte olan şirketimizle distribütörlük ilişkisini sonlandıracağına ilişkin haberler yer almaktadır. Şirketimizin, 25 yıldır devam eden Türkiye distribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir" ifadesi yer aldı.

Doğuş Otomotiv'in açıklamasında, Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasının ülke ve otomotiv sektörü adına çok yararlı bir gelişme olacağı aktarılırken, söz konusu kararın Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı vurgulandı.