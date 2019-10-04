Türkiye'de kuracağı tesis için ilk adımı atan ve Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli " Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kuran Almanya devi Volkswagen’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan jest geldi. Cumhurbaşkanı AK Parti yönetimine, makam arabalarının Audi’den Passat’a çevrilmesi talimatını verdi.

'PASSAT'A GEÇİN'

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AK Parti'nin son MYK toplantında önemli gündem başlıkları değerlendirildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurmaylarıyla yemek yedi. Yemekteki sohbet başlıklarından biri de Volkswagen’in Manisa’da yapması beklenen tesis yatırımı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkswagen’in Manisa’da yapacağı yatırımın önemine dikkati çekti. Erdoğan, Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevrilmesi talimatını verdi. Erdoğan, kurmaylarına, “Araçları Passat yapalım” dedi.

'KAMUDA PASSAT TERCİHİ ÖNE ÇIKSIN'

Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırımın, yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapması açısından olumlu bir atmosfer yaratacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte kamuda kullanılan araçlarda da Passat tercihinin öne çıkarılmasını istedi.