05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemde adı sıkça Türkiye yatırımı ile gündeme gelen Alman otomobil devi Volkswagen (VW),“elektromobilite” stratejisi kapsamında pazara sunmayı planladığı tamamen elektrikli ID model ailesinin ilk modeli ID.3’ün üretimine başladığını duyurdu.
2015'teki dizel skandalı sonrasında rotayı sıfır emisyon üreten elektrikli araçlara çeviren grubun, 2028 itibarıyla yaklaşık 70 elektrikli modeli pazara sunmayı planladığı kaydedildi.
Önümüzdeki günlerde yollara çıkacak olan ilk ID.3, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Volkswagen Grup CEO'su Herbert Diess’in de katıldıkları bir törenle banttan indirildi.
Marka için Beetle ve Golf'ten sonra yeni bir dönüm noktası olarak tanımlanan ID.3, Volkswagen'in MEB (Modüler Elektrik Platformu) teknolojisine dayanan ilk modeli olması ile dikkat çekiyor.
KAPASİTESİ YILDA 330 BİN ADET OLACAK
Öte yandan, ID.3’ün üretimine başlanan Almanya'daki Zwickau fabrikasının, Avrupa’nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil üretim tesislerinden biri olacağı belirtildi.
Tamamen elektrikli otomobil üretimine geçecek olan Zwickau tesisinde, grubun diğer markaları içinde aynı platforma dayalı altı modelin daha üretileceği aktarılıyor.
Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin üretildiği Zwickau fabrikasının, 2021 yılında tamamen elektrikli otomobil üreten bir tesise dönüştürülmesi hedefleniyor.
Bin 700 robotun, sürücüsüz taşıma sistemlerinin ve tam otomatik üretim süreçlerinin kullanıldığı Zwickau'da, yılda 330 bin adet tamamen elektrikli araç üretileceği kaydediliyor.
Volkswagen'in yakın gelecekte 8 tesisinde daha tam elektrikli araç üretimine başlayacağı kaydediliyor.
ZWICKAU'NUN DÖNÜŞÜMÜ MANİSA'YA YARAYACAK
Buraya kadar aktarılanlar Alman markanın gelecek planları ile ilgili olsa da, gelişmeler Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.
Öyle ki, Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı fabrika yatırımı, aralarında Zwickau'nun da olduğu Almanya'daki tesislerin elektrikli araç üretimine geçecek olması kapsamında alınan bir karar olarak açıklanmıştı.
Her ne kadar Türkiye yatırımının resmi açıklaması ertelenmiş olsa da, Volkswagen geçtiğimiz ay Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık bir şirket kurmuş durumda.
Alman markanın 1.4 milyar dolarlık yatırım yapması beklenen yeni tesisinde, Volkswagen modellerinin yanı sıra Skoda ve Seat için de üretim yapılması öngörülüyor.
Zwickau fabrikasında elektrikli model üretiminin başlaması ise, ürün gamındaki diğer modellerin üretiminin aksamaması için VW'nin Manisa'da kuracağı fabrikası konusunda elini çabuk tutmasını gerektiriyor.
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