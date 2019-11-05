05 KASIM 2019
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Volkswagen’in ID.3'ün üretimi Türkiye'yi ilgilendiren tesiste başladı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW),Beetle ve Golf modellerinden sonra kendi tarihindeki üçüncü dönüm noktası olarak tanımladığı elektrikli modeli ID.3'ün üretimi başladı. VW'nin Almanya'daki Zwickau tesisinde bantlardan inmeye başlayan araç, Türkiye açısından da büyük önem taşıyor. Öyle ki, mevcut tesislerinde elektrikli modellere yer açmak isteyen Alman üretici, bu kapsamda içten yanmalı motora sahip modellerinin bir kısmının üretimini Türkiye'de açacağı yeni fabrikasına kaydırmak istiyor. ID.3'ün üretiminin başladığı Zwickau fabrikasının elektrikli modellere yönelik dönüşümünün 2021'de tamamlanacak olması ise, markanın Manisa'da açmaya hazırlandığı fakat resmi açıklamasını ertelediği yeni fabrikası konusunda elini çabuk tutmasını zorunlu kılıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

05.11.2019 - 06:56 | Güncelleme: HABERTURK.COMOtomobil
Volkswagen ID.3

Son dönemde adı sıkça Türkiye yatırımı ile gündeme gelen Alman otomobil devi Volkswagen (VW),“elektromobilite” stratejisi kapsamında pazara sunmayı planladığı tamamen elektrikli ID model ailesinin ilk modeli ID.3’ün üretimine başladığını duyurdu.

2015'teki dizel skandalı sonrasında rotayı sıfır emisyon üreten elektrikli araçlara çeviren grubun, 2028 itibarıyla yaklaşık 70 elektrikli modeli pazara sunmayı planladığı kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde yollara çıkacak olan ilk ID.3, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Volkswagen Grup CEO'su Herbert Diess’in de katıldıkları bir törenle banttan indirildi.

 

Marka için Beetle ve Golf'ten sonra yeni bir dönüm noktası olarak tanımlanan ID.3,  Volkswagen'in MEB (Modüler Elektrik Platformu) teknolojisine dayanan ilk modeli olması ile dikkat çekiyor.

KAPASİTESİ YILDA 330 BİN ADET OLACAK

Öte yandan, ID.3’ün üretimine başlanan Almanya'daki Zwickau fabrikasının, Avrupa’nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil üretim tesislerinden biri olacağı belirtildi.

Tamamen elektrikli otomobil üretimine geçecek olan Zwickau tesisinde, grubun diğer markaları içinde aynı platforma dayalı altı modelin daha üretileceği aktarılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin üretildiği Zwickau fabrikasının, 2021 yılında tamamen elektrikli otomobil üreten bir tesise dönüştürülmesi hedefleniyor.

 

Bin 700 robotun, sürücüsüz taşıma sistemlerinin ve tam otomatik üretim süreçlerinin kullanıldığı Zwickau'da, yılda 330 bin adet tamamen elektrikli araç üretileceği kaydediliyor.

Volkswagen'in yakın gelecekte 8 tesisinde daha tam elektrikli araç üretimine başlayacağı kaydediliyor.

ZWICKAU'NUN DÖNÜŞÜMÜ MANİSA'YA YARAYACAK

Buraya kadar aktarılanlar Alman markanın gelecek planları ile ilgili olsa da, gelişmeler Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Öyle ki, Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı fabrika yatırımı, aralarında Zwickau'nun da olduğu Almanya'daki tesislerin elektrikli araç üretimine geçecek olması kapsamında alınan bir karar olarak açıklanmıştı. 

 

Her ne kadar Türkiye yatırımının resmi açıklaması ertelenmiş olsa da, Volkswagen geçtiğimiz ay Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık bir şirket kurmuş durumda.

Alman markanın 1.4 milyar dolarlık yatırım yapması beklenen yeni tesisinde, Volkswagen modellerinin yanı sıra Skoda ve Seat için de üretim yapılması öngörülüyor. 

Zwickau fabrikasında elektrikli model üretiminin başlaması ise, ürün gamındaki diğer modellerin üretiminin aksamaması için VW'nin Manisa'da kuracağı fabrikası konusunda elini çabuk tutmasını gerektiriyor. 

 

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