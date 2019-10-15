Yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını veren ve eylül ayı sonunda Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli şirket kuran Volkswagen'in (VW),yatırımla ilgili resmi açıklamasını ertelediği belirtildi.

Bloomberg'in yayınladığı şirket içi yazışmaya göre, Türkiye'nin geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Operasyonu VW'nin resmi açıklamasını ileri bir tarihe attı. Kurumsal İletişim Müdürü Marc Langendorf tarafından çalışanlara gönderilen e-postada "Sevgili meslektaşlarım, kısa bir güncelleme/ifade ile, planlar şimdilik buz üstünde. Yeni tesis için verilen karar Volkswagen AG Yönetim Kurulu tarafından ertelendi. Mevcut durumu dikkatle izliyoruz ve mevcut gelişmelerden endişeleniyoruz" denildi.

Dün akşam Alman yayın organı Handelsblatt'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberinde de Volkswagen’in Türkiye’nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki harekatı nedeniyle Manisa’daki yatırım planını askıya aldığını öne sürülmüştü.

Şirketin yatırım planını daha ileri bir tarihte açıklaması bekleniyor.

VW'nin yatırım kararını açıklamayı ertelemesinin ardından, şirketin Türkiye distribütörü Doğuş Oto'nun borsada işlem gören hisselerinde de yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.

BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA KALMIŞTI

Yeni fabrikası için bir süredir Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan VW, otomotiv üretiminde 50 yıllık tecrübesi, gelişmiş yan sanayi üretimi, iç pazar potansiyeli ve ulaşım yolları üzerinde konumlanması sebebiyle Türkiye üzerinde karar kılmıştı.

Bu kapsamda, 2 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli şirket kuran VW, şirketin merkezini ise Manisa'nın Yunusemre ilçesi olarak konumlandırmıştı.

Gazetede yer alan bilgiye göre, kuruluşu 27 Eylül olarak tescil edilen şirketin adı ise Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlenmişti.

Manisa'da açılacak fabrikanın, grubun 123'üncü üretim tesisi olarak faaliyete başlaması bekleniyordu.

Manisa'da açacağı fabrika kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapması beklenen VW'nin, yeni fabrikasında Seat ve Skoda modellerini de üreteceği kaydediliyordu.

Bu kapsamda, aynı platformu paylaşan VW Passat ve Skoda Superb'in yanı sıra, Skoda Karoq ve Seat Ateca gibi SUV modellerin de üretilmesi öngörülüyordu.

VW'nin Manisa'da açacağı fabrikanın yıllık üretim kapasitesi ise 300 bin adet olarak açıklanmıştı. Fabrika'da 5 bin kişinin de istihdam edilmesi bekleniyordu.

Öte yandan, VW'nin Manisa fabrikası Türkiye'ye 22 yıl aradan sonra gelen ilk otomotiv yatırımı olarak dikkat çekmişti. Öyle ki, Türkiye'de en son 1997 yılında Koreli Hyundai otomotiv fabrikası açtı.

ELEKTRİKLİ MODELLERİ YER AÇACAK

Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı ile mevcut tesislerinde elektrikli modellerine yer açma amacı bulunuyor. 2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından Alman şirket elektrikli model geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına milyar dolarlar harcamaya başladığı biliniyor.

Bu kapsamda, bir süre önce grubun elektrikli modellerinin kullanacağı ortak platform 'MEB'i tanıtan firma, bataryalı modellerine yer açmak için ise mevcut fabrikalarında bir dönüşüm süreci başlattı.

Elektrikli model ailesi I.D.'yi de görücüye çıkaran Volkswagen, hali hazırda üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde hazırlıyor.

Alman markanın bir diğer elektrikli modeli I.D. Aero'nun güncel Passat'ın üretiminin yapıldığı tesiste imal edilecek olması ise, bu modelin şirketin yeni fabrikasında üretileceğine işaret ediyor.