Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımın resmi açıklamasını ertelemesi, fırsat kollayan Balkan ülkelerini harekete geçirdi. Bulgaristan ve Romanya Türkiye'ye kaptırdıkları yatırımı kendi ülkelerine çekmek için adımlar atarken, bir başka Balkan ülkesi Sırbistan da onlara katıldı.

Sırbistan basınında yer alan haberlerde, ülke yönetiminin yatırımı çekmek için VW'ye bir teklifte bulunduğu belirtildi. Sırbistan Geliştirme Ajansı Başkanı Rados Gazdic'in görüşlerine yer verilen haberde, Gazdic'in Sırbistan'ın teknik bilgi ve kalifiye iş gücü bakımından Bulgaristan'ın önünde olduğuna dair sözlerine yer verildi.

1 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET KURDU

Bir süre önce yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını veren ve Eylül ayı sonunda da Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli şirket kuran Volkswagen'in, önceki gün bu kararını ertelediği ortaya çıkmıştı.

Yeni fabrikası için uzunca bir süredir Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan Volkswagen, otomotiv üretiminde 50 yıllık tecrübesi, gelişmiş yan sanayi üretimi, iç pazar potansiyeli ve ulaşım yolları üzerinde konumlanması sebebiyle Türkiye üzerinde karar kılmıştı.

Erteleme kararının ardından ise Romanya ve Bulgaristan söz konusu yatırımı ülkelerine çekebilmek için yoğun bir mesai başlattı. Romanya Başbakanı Viorica Dancila, "Volkswagen'i ikna etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken, Bulgaristan da VW fabrikasını almak için verdiği mali teşviki iki katına çıkarmak için hazır olduğunu belirtmişti.

Volkswagen'in yeni fabrikası için 1.4 milyar Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Şirketin yeni üretim tesisinin Seat ve Skoda modellerine de ev sahipliği yapacağı belirtilirken, 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olması beklenen fabrikanın 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.