Romanya ve Bulgaristan Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW),Türkiye yatırımı hakkında yapacağı resmi açıklamayı ileri bir tarihe ertelemesini fırsata çevirmeye çalışıyor. Dün yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını veren ve eylül ayı sonunda Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli şirket kuran Volkswagen'in bu kararını ertelediği bildirildi.

Yeni fabrikası için bir süredir Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan Volkswagen, otomotiv üretiminde 50 yıllık tecrübesi, gelişmiş yan sanayi üretimi, iç pazar potansiyeli ve ulaşım yolları üzerinde konumlanması sebebiyle Türkiye üzerinde karar kılmıştı. Manisa'da açacağı fabrika kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapması beklenen Volkswagen'in, yeni fabrikasında Seat ve Skoda modellerini de üreteceği kaydediliyordu.

GÖRÜŞME GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Erteleme kararının ardından ise Romanya ve Bulgaristan söz konusu yatırımı ülkelerine çekebilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ziarul Financiar gazetesine konuşan Romanya Başbakanı Viorica Dancila "Volkswagen'i ikna etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea da Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Romanya'da halihazırda Renault Grubu'na ait Dacia'nın ve Ford'un üretim tesisleri bulunuyor. Romanya'nın sınır komşusu Bulgaristan da Volkswagen'in yatırım için cezbetmeye çalışmıştı. Frankfurter Allgemeine gazetesinin bugünkü haberine göre Bulgaristan araç fabrikasını almak için verdiği mali teşviği iki katına çıkarmayı hazır olduğunu belirtti.

BARIŞ PINARI KONUSUNDA AB'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu arada Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Avrupa'nın Türkiye'ye uyguladığı baskıya karşı, "Brüksel Türkiye'ye karşı saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen yanı başımızda ve Türkiye'de 4 milyon göçmen bekliyor" açıklamasında bulunmuştu.