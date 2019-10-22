VW'den flaş Türkiye açıklaması

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımın resmi açıklamasını ertelemesi, bir süredir çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Öyle ki, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi Balkan ülkeleri, Volkswagen'in yeni fabrikasını kendi ülkelerinde açması kolları sıvamış ve Alman markaya çeşitli tekliflerde bulunmuştu.

Fakat, Volkswagen'den yapılan açıklama ise yatırımı kendi ülkesine çekmek isteyen ülkelerin heveslerini boşa çıkardı.

Reuters'in haberine göre, Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Alman üreticinin Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini belirtti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

1 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET KURDU

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Volkswagen Grubu, geçtiğimiz ay Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermaye ile şirket kurmuştu. Alman otomotiv devinin Manisa'da açacağı fabrikasında, grubun bünyesindeki Seat ve Skoda gibi markaların da modellerinin üretilmesi planlanıyor.

Yeni fabrikanın 5 bin kişiye istihdam yaratması beklenirken, tesisin yıllık üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı bildiriliyor.