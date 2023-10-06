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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor - Teknoloji Haberleri

        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da Antalya'da düzenleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:06
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        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026 yılında Antalya'da düzenleneceğini açıkladı.

        Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan Antalya’mız oldu.

        70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye’de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.

        Milli Uzay Programı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek.

        Adaylık sürecimize en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

        Uzay alanında çalışan neredeyse bütün önemli kurum ve şirketlerin bir araya geleceği kongre ve fuarın şimdiden, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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