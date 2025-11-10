Türkiye pavilyonu, Web Summit 2025'te yerini aldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofis, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Web Summit 2025'te Türkiye'yi temsil ediyor.

Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan ve 13 Kasım'a kadar devam edecek Web Summit'in bu yıl 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Türkiye pavilyonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki stratejik işbirliği çerçevesinde hayata geçirildi.

Etkinlikte, kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının yöneticileri de yer aldı. Türkiye'nin yükselen teknoloji ve girişimcilik ekosistemini temsil eden 7 Türk girişimi, Apollo, Catchpad, Craftgate, Goldframer, Octoxlabs, Palgae ve Pricing Coach, yazılım (SaaS), finans ve finansal teknolojiler, seyahat ve konaklama, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji, güvenlik ile spor ve fitness gibi alanlarda ürün ve çözümlerini etkinlik boyunca uluslararası yatırımcılara ve teknoloji liderlerine tanıtacak.

Bu girişimler, uluslararası işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek ve Türkiye'nin dinamik girişimcilik kapasitesini sergileyecek.

"TÜRK GİRİŞİMLERİNE, 5,5 YILDA 5,6 DOLAR YATIRIM YAPILDI" Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2010-2019 arasında Türk girişimlerine 927 yatırım turunda toplam 660 milyon dolar yatırım yapılmışken 2020'den bu yana geçen 5,5 yılda gerçekleşen 2 bin 117 yatırım turu ile bu tutarın 5,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Dağlıoğlu, "Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki yatırımlar, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin olgunlaştığını ve uluslararası yatırımcıların radarına girdiğini net bir şekilde gösteriyor. Yakın gelecekte, gelişmiş girişimcilik ekosistemi, teknolojiye hızla uyum sağlayan genç nüfusu, yetkin ürün geliştirici havuzu, güçlü test ortamı ve ivmelenen yatırım trendleri sayesinde çok sayıda Türk şirketinin milyar dolar değerlemeyi aşarak 'Turcorn' niteliği kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında belirlenen sektör ve tanıtım hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon temelli büyüme vizyonunu destekleyen uluslararası etkinliklerde yer alıyor.

Ofis, Web Summit'in yanı sıra VivaTech, Slush, London Tech Week, The Next Web, World Knowledge Forum, Future Investment Initiative, Money 20/20, Singapore FinTech Festival ve GITEX GLOBAL gibi etkinliklere stratejik katılım sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay da Dubai'de düzenlenen GITEX GLOBAL kapsamında Dubai World Trade Centre ve KAOUN International ile İstanbul'da 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek "GITEX Ai Türkiye" etkinliği için mutabakat imzalamıştı.