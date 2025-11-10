Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.021,24 %0,89
        DOLAR 42,2284 %0,04
        EURO 48,8520 %-0,09
        GRAM ALTIN 5.534,54 %1,85
        FAİZ 39,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,43 %2,61
        BITCOIN 106.403,00 %1,81
        GBP/TRY 55,5684 %-0,10
        EUR/USD 1,1569 %0,03
        BRENT 64,15 %0,82
        ÇEYREK ALTIN 9.048,97 %1,85
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye pavilyonu, Web Summit 2025'te yerini aldı - Teknoloji Haberleri

        Türkiye pavilyonu, Web Summit 2025'te yerini aldı

        Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik işbirliğiyle Web Summit 2025'te yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.11.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye pavilyonu, Web Summit 2025'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ofis, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Web Summit 2025'te Türkiye'yi temsil ediyor.

        Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan ve 13 Kasım'a kadar devam edecek Web Summit'in bu yıl 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Türkiye pavilyonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki stratejik işbirliği çerçevesinde hayata geçirildi.

        Etkinlikte, kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının yöneticileri de yer aldı. Türkiye'nin yükselen teknoloji ve girişimcilik ekosistemini temsil eden 7 Türk girişimi, Apollo, Catchpad, Craftgate, Goldframer, Octoxlabs, Palgae ve Pricing Coach, yazılım (SaaS), finans ve finansal teknolojiler, seyahat ve konaklama, sürdürülebilirlik ve temiz teknoloji, güvenlik ile spor ve fitness gibi alanlarda ürün ve çözümlerini etkinlik boyunca uluslararası yatırımcılara ve teknoloji liderlerine tanıtacak.

        REKLAM

        Bu girişimler, uluslararası işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek ve Türkiye'nin dinamik girişimcilik kapasitesini sergileyecek.

        "TÜRK GİRİŞİMLERİNE, 5,5 YILDA 5,6 DOLAR YATIRIM YAPILDI"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2010-2019 arasında Türk girişimlerine 927 yatırım turunda toplam 660 milyon dolar yatırım yapılmışken 2020'den bu yana geçen 5,5 yılda gerçekleşen 2 bin 117 yatırım turu ile bu tutarın 5,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

        Dağlıoğlu, "Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki yatırımlar, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin olgunlaştığını ve uluslararası yatırımcıların radarına girdiğini net bir şekilde gösteriyor. Yakın gelecekte, gelişmiş girişimcilik ekosistemi, teknolojiye hızla uyum sağlayan genç nüfusu, yetkin ürün geliştirici havuzu, güçlü test ortamı ve ivmelenen yatırım trendleri sayesinde çok sayıda Türk şirketinin milyar dolar değerlemeyi aşarak 'Turcorn' niteliği kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında belirlenen sektör ve tanıtım hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon temelli büyüme vizyonunu destekleyen uluslararası etkinliklerde yer alıyor.

        Ofis, Web Summit'in yanı sıra VivaTech, Slush, London Tech Week, The Next Web, World Knowledge Forum, Future Investment Initiative, Money 20/20, Singapore FinTech Festival ve GITEX GLOBAL gibi etkinliklere stratejik katılım sağlıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay da Dubai'de düzenlenen GITEX GLOBAL kapsamında Dubai World Trade Centre ve KAOUN International ile İstanbul'da 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek "GITEX Ai Türkiye" etkinliği için mutabakat imzalamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Habertürk Anasayfa