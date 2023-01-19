Türkiye'nin 'şarj' haritası

Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarını masaya yatırdığımız dosyamızın üçüncü bölümünde, bu otomobiller için hayati önem taşıyan şarj istasyonlarını inceleyeceğiz.

2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 250'nin üstünde arttı ve Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre 8 bin 200 adedi buldu.

Böylece elektrikli otomobiller ilk kez pazarın yüzde 1'ini aşarak yaklaşık yüzde 1.5 pazar payına ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), TEHAD'dan farklı olarak elektrikli otomobil satış rakamını 7 bin 733 adet şeklinde açıklamıştı. Bu farkın sebebi ise, Skywell'in ODMD üyesi olmaması, dolayısı ile Çinli markanın satış rakamının ODMD verilerine yansımamasından kaynaklanıyor.

Öte yandan, Mart ayında ilk otomobilini pazara sunacak Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un, yıl sonuna kadar iç pazar odaklı 20 bin adet elektrikli otomobil üretecek olması ve dosyamızın ikinci bölümünde işaret ettiğimiz onlarca yeni elektrikli modelin pazara girecek olması ise, elektrikli otomobil pazarını bir hayli büyütecek.

Öyle ki, sektörün otomobil pazarını 2023'te 2022'ye benzer seviyede öngörmesi, elektrikli otomobillerin pazar payının en az yüzde 5 seviyesinde olacağını bizlere gösteriyor.

Bundan dolayı, önümüzdeki dönemde şarj istasyonlarının sayısının, hiç olmadığı kadar önem kazanacağı söylenebilir.

İSTASYON SAYISINDA 2 KAT ARTIŞ BEKLENTİSİ

Hatırlanacak olursa, şarj istasyonları işletmecileri için lisans şartları 2 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu sayede şarj istasyonları yasal bir altyapıya ve standartlara ulaşmış oldu.

Yönetmelik ile şarj ağı işletmecilik lisans başvuru bedeli 300 bin TL, tüzel kişiler asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 2023'te ise lisans başvuru bedeli 600 bin TL'ye yükseltildi.

Özellikle Togg'un piyasa çıkışı öncesi, elektrikli araç şarj istasyon sayısını artırmaya yönelik hazırlanan yönetmeliğin üzerinden 1 yıl geçmeden, lisans alan firma sayısı 85 oldu.

Bunun sonucunda ise, şarj istasyonlarının sayısında önemli bir artış yaşandı.

Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de hali hazırda 4 bin 800 adet kamuya açık şarj ünitesi bulunuyor.