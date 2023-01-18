Elektrikli araçlar özelinde başlattığımız dosyamızın ikinci bölümünde, 2023'te Türkiye'de hangi elektrikli otomobillerin satışa sunulacağını inceleyeceğiz.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu.

Fakat, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), elektrikli otomobillerin 2022'de daha yüksek bir satış rakamına ulaştığını açıkladı.

Öyle ki, dosyamızın ilk bölümünde bahsettiğimiz markalardan Skywell, ODMD üyesi olmadığından, firmanın sattığı otomobiller de derneğin açıkladığı satış rakamlarına yansımıyor.

Skywell'in ET5 modeli ile 2022'de bin 150 adet satış rakamına ulaştığı göz önüne alındığında ise, elektrikli otomobil satışlarının geçtiğimiz yıl 9 bin adede yaklaştığı ve pazar payının da yüzde 1.5 seviyesinde olduğu görülüyor.

TOGG

Bu bilginin ardından, gelelim yeni yılda karşımıza çıkacak yeni elektrikli otomobillere.

Yıl içinde bizi bekleyen en büyük yenilik, kuşkusuz Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg olacak.

Marka Model Batarya Güç Menzil Audi Q8 e-Tron 114 kWh 300 kW 580 km BMW iX1 64.7 kWh 230 kW 440 km Dacia Spring 27.4 kWh 32 kW 225 km Ford Mustang Mach-E 98.8 kWh 363 kW 500 km Hyundai ioniq 6 77.4 kWh 240 kW 614 km Jeep Avenger 54 kWh 115 kW 400 km Mercedes-Benz EQS SUV 108.4 kWh 385-484 kW 550-640 km EQE SUV 90.6 kWh 215-460 kW 470-550 km Nissan Ariya 63 kWh 160 kW 403 km Renault Megane E-Tech 60 kWh 164 kW 470 km Tesla Model Y 53-82 kWh 182-340 kW 491-602 km Model 3 53-82 kWh 182-340 kW 491-602 km Togg C-SUV 52.4- 88.5 kWh 159.9-320 kW 300-500 km Toyota bZ4X 71.1 kWh 80-150 kW 470-516 km

Mart ayında ilk otomobilini yollara çıkaracak Togg, ilk etapta c-segment SUV ile elektrikli otomobil rekabetine dahil olacak.

2023 sonuna kadar toplam 20 bin adet üretilecek otomobil, tüketicinin karşısına çıkmadan önce Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefliyor.

2 farklı güç seçeneği bulunan Togg'un c-suv modelinin güçlü versiyonu 320 kW güç ile 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.

4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücü ile gelecek. Bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi de 52.4 kw/h olacak. Yerli otomobilin gücü düşük versiyonunun bu değerler ile menzil değeri 300 kilometre olacak.

AUDI

Volkswagen Grubu'nun premium temsilcisi Audi de, yıl içinde yeni elektrikli otomobilini Türkiye'ye getirecek markalar arasında yer alıyor.