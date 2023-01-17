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Haberler Otomobil

Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi

Türkiye'de her geçen gün yeni bir elektrikli otomobilin satışa sunulması, bataryalı bir otomobil satın almak isteyenlerin karşısına bir hayli fazla seçenek çıkartıyor. Öyle ki, 2022'de Türkiye'deki satışlarını yüzde 252 oranında artıran elektrikli otomobiller, 7 bin 733 adetlik satış rakamına ulaşarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu. Bu durum, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobillere özel bir dosya açma ihtiyacı yaratıyor. Dosyamızın ilk bölümünde, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin teknik özellikleri ve fiyatlarını mercek altına aldık. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Giriş: 17.01.2023 - 07:24 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi

Otomotiv endüstrisindeki 'elektrik' akımı, biraz geç de olsa Türkiye'de de hissedilmeye başlandı.

Özellikle, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sadece elektrikli otomobil üretecek olması, gücünü bataryadan alan bu otomobilleri gün geçtikçe daha çok merak konusu haline getiriyor.

Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kalmışken, pazardaki elektrikli otomobil sayısı da geçmiş yıllara göre artıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu.

Türkiye'ye her geçen gün yeni bir elektrikli model gelirken, elindeki içten yanmalı motora sahip otomobili elektrikliye dönüştürmek isteyen yada ikinci otomobilini elektrikli olarak tercih etmeye yönelenlerin karşısında bir hayli fazla seçenek bulunuyor.

PREMIUM MODEL SAYISI DAHA FAZLA

İşte bu noktada, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri teknik özellikleri ve fiyatları ile derleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda hazırladığımız dosyamızın ilk bölümünde, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobillere odaklandık.

Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'de farklı segmentlerde hali hazırda 27 farklı elektrikli otomobil satılıyor.

Marka Model Batarya Güç Menzil ÖTV Fiyat
Audi e-tron 95 kWh 300 kW 390 km 60% ₺3,039,055
e-tron Sportback 95 kWh 300 kW 399 km 60% ₺3,117,973
e-tron GT 93.4 kWh 350 kW 487 km 60% ₺4,186,770
e-tron RS GT 93.4 kWh 440 kW 488 km 60% ₺5,945,631
BMW iX3 eDrive20 80 kWh 120 kW 460 km 60% ₺2,706,700
iX xDrive40 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% ₺3,845,700
i7 xDrive60 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% ₺6,622,000
i4 eDrive40 83.9 kWh 250 kW 493 km 60% ₺2,878,000
i4 M50 83.9 kWh 400 kW 415 km 60% ₺3,727,500
Citroen ë-C4 50 kWh 100 kW 350 km 10% ₺901,500
ë-C4 X 50 kWh 101 kW 360 km 10% ₺909,000
Hyundai ioniq 4x2 58 kWh 125 kW 384 km 60% ₺1,739,000
ioniq 4x4 72.6 kWh 225 kW 430 km 60% ₺2,155,200
Kona electric 39.2 kWh 100 kW 305 km 10% ₺910,000
Kona electric 64 kWh 150kW 484 km 40% ₺1,319,000
Jaguar I-Pace 90 kWh 294 kW 470 km 60% ₺3,015,270
Kia Niro EV 64.8 kWh 150 kW 460 km 40% ₺1,675,000
EV6 Prestige 77.4 kWh 168 kW 528 km 60% ₺2,200,000
EV6 Prestige 77.4 kWh 239 kW 506 km 60% ₺2,300,000
EV6 GT-Line 77.4 kWh 239 kW 484 km 60% ₺2,450,000
EV6 GT 77.4 kWh 430 kW 424 km 60% ₺2,770,000
Mercedes-Benz EQA 350 66.5 kWh 215 kW 422 km 60% ₺2,060,500
EQB 350 66.5 kWh 215 kW 407 km 60% ₺2,160,500
EQC 400 80 kWh 300 kW 403 km 60% ₺2,940,000
EQE 350 90.56 kWh 215 kW 559 km 60% ₺3,342,600
EQE AMG 53 90.56 kWh 460 kW 472 km 60% ₺4,887,500
EQS 580 108.4 kWh 385 kW 650 km 60% ₺5,861,500
EQS AMG 53 108.4 kWh 484 kW 559 km 60% ₺6,346,000
Mini Cooper SE 32.6 kwh 135 kW 232 km 10% ₺918,958
Opel Mokka-e 50 kWh 100 kW 327 km 10% ₺909,900
Corsa-e 50 kWh 100 kW 350 km 10% ₺849,900
Porsche Taycan 79.2 kWh 240 kW 484 km 60% ₺4,245,266
Taycan 4S 79.2 kWh 320 kW 464 km 60% ₺5,167,738
Taycan GTS 93.4 kWh 360 kW 504 km 60% ₺6,306,971
Taycan Turbo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% ₺7,350,282
Taycan Turbo S 93.4 kWh 460 kW 416 km 60% ₺8,937,461
Taycan 4 Cross Turismo 79.2 kWh 280 kW 456 km 60% ₺4,551,341
Taycan 4S Cross Turismo 79.2 kWh 360 kW 452 km 60% ₺5,440,879
Taycan Turbo Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% ₺7,398,958
Taycan Turbo S Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 419 km 60% ₺8,975,835
Taycan 4S Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% ₺5,341,007
Taycan GTS Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% ₺6,344,556
Renault Zoe 50 kWh 80 kW 377 km 10% ₺876,000
Seres 3 53.61 kWh 120 kW 310 km 40% ₺1,121,250
Skywell ET5 71.98 kWh 150 kW 460 km 40% ₺1,299,900
Subaru Solterra 71.4 kWh 160 kW 466 km 60% ₺1,732,699
Volvo XC40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 425 km 60% ₺1,846,222
C40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 438 km 60% ₺1,883,982
C40 Recharge P8 78 kWh 300 kW 450 km 60% ₺2,072,493

Bu otomobillerin en ucuzu 876 bin TL'den satılırken, en pahalısı ise 8 milyon 975 bin liralık fiyatı ile bayide yeni sahibini bekliyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere yakında bakıldığında, bu modellerin çoğunlukla premium markaların ürünleri olduğu görülüyor.

AUDI

Alfabetik sıraya göre gidecek olursak, Alman üretici Audi, 2 farklı elektrikli otomobilini Türkiye'de satışa sunuyor. Bunlardan biri SUV gövde ile, diğeri ise sedan karoser ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Audi, Volkswagen Grubu'nun Porsche'den sonra Türkiye'de elektrikli otomobil satışa sunan ikinci markası konumunda bulunuyor.

BMW

Türkiye'de en geniş elektrikli model gamına sahip markalardan BMW, 4 farklı elektrikli otomobili tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Bunlar arasında en dikkat çeken model ise i7. BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi, yeni neslinde i7 adında tamamen elektrikli bir versiyona kavuşmuştu.

Yüzde 60 ÖTV'ye sahip bu model, yüzde 220 ÖTV'ye sahip dizel motorlu kardeşinden neredeyse yüzde 50 daha ucuza satılması ile dikkat çekiyor.

Alman markanın, i4, iX, iX3 isimli elektrikli modelleri bulunuyor.

CITROEN

Fransız otomobil üreticisi Citroen, geçtiğimiz hafta Türkiye'de yeni elektrikli modeli C4X'i satışa sunarak, elektrikli model sayısını ikiye çıkardı.

Citroen'in diğer elektrikli otomobili ise C4X'in hatchback kardeşi ë-C4. Teknik özellikleri aynı olan her iki otomobilin fiyatları da benzer seviyede. Fakat, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında bu otomobiller, küçük bir zam ile ÖTV'lerini yüzde 40'a çıkararak 250 bin TL kadar zamlanabilir.

HYUNDAI

Hyundai, kısa bir süre önce elektrikli otomobil markası ioniq'i yaratmıştı. ioniq'in ilk modeli 5 ise, 2022'de bayilerde yerini aldı.

2 farklı çekiş sistemi ve güç seçeneği ile satışa sunulan ioniq 5 haricinde, Koreli markanın Kona modelinin de elektrikli versiyonu Türkiye'de satışa sunuluyor.

JAGUAR

Jaguar, Türkiye elektrikli otomobil pazarına erken giren markalar arasında.

I-Pace modelini pandemi öncesi Türkiye'ye getiren İngiliz üretici, şimdilik bu otomobilin tek güç seçeneğini ülkeye getiriyor.

Jaguar, 2030'dan sonra sadece elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor.

KIA

Koreli üretici Kia'da, elektrikli modellerini 2022'nin son çeyreğinde Türkiye'de satışa sundu.

Niro modelinin hibrit seçeneği ile birlikte tam elektrikli versiyonunu da Türkiye'ye getiren Kia, aynı zamanda sıfırdan elektrikli bir model tasarlanan ilk otomobili EV6'yı da Niro ile aynı anda satışa sundu.

EV6, Niro'dan farklı olarak 3 güç seçeneği ile bayilerde yerini aldı.

MERCEDES-BENZ

Bir diğer Alman üretici Mercedes-Benz, Türkiye'de en geniş elektrikli araç portföyüne sahip markalar arasında yer alıyor.

Her ne kadar isimlendirmeyi değiştirecek olsa da, Mercedes'in elektrikli otomobilleri EQ adı altında toplanıyor.

Markanın EQ ailesinde farklı boylarda SUV ve sedan seçenekler yer alıyor. Sedan versiyonların ise farklı güç seçenekleri de tüketicinin beğenisine sunuluyor.

MINI

BMW bünyesindeki İngiliz üretici Mini de, elektrikli otomobil kervanına kapıldı.

Mini'nin ilk ve tek elektrikli otomobili, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor.

OPEL

Stellantis'in Almanya şubesi Opel, 2023'e iki elektrikli model ile girdi.

Fransız kardeşi Citroen'in elektrikli otomobilleri ile aynı batarya ve güç çıkışına sahip Opel modelleri B-segment hatchback ve B-segment SUV sınıfında yer alıyor.

PORSCHE

Alman spor otomobil üreticisi Porsche'ın Taycan modeli, elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV'de değişime gidilmeden önce Türkiye'de en çok satılan elektrikli model unvanını elinde bulunduruyordu.

Taycan 3 farklı güç gövde ve 5 farklı güç seçeneği bulunuyor. Modelin en güçlü versiyonu, Türkiye'nin en pahalı elektrikli otomobili konumunda.

RENAULT

Renault, hali hazırda tek bir model ile elektrikli araç yarışında rekabet ediyor.

Daha çok şehir içi kullanımı için geliştirilen Zoe modeli ile rekabet eden Renault'un elektrikli modeli, filolar ve araç paylaşım şirketleri tarafından da tercih ediliyor.

SERES

Türkiye elektrikli otomobil pazarında iki Çinli marka da varlık gösteriyor. Bunlardan Seres, 3 isimli bir SUV modeli ülkeye getiriyor.

SKYWELL

Skywell de ET5 isimli D-segment SUV modeli ile rekabete dahil olmuş durumda.

Skywell, Türkiye'de iki farklı donanım paketi ile satışa sunuluyor. Fakat, her iki versiyonda da aynı batarya paketi ve elektrik motoru görev yapıyor.

SUBARU

Japon üretici Subaru da, Toyota ile birlikte geliştirdiği elektrikli modelini, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Toyota'dan daha önce getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Solterra'nın üç farklı donanım paketi bulunuyor.

VOLVO

Çinli Geely'nin sahibi olduğu İsveçli Volvo, şuan için sadece kompakt SUV modellerini elektrikli olarak satışa sunuyor.

XC40 ve aynı altyapıyı paylaşan kardeşi C40 markanın Türkiye'deki elektrikli modelleri. Fakat, XC40'tan farklı olarak C40 iki farklı güç seçeneği ile satışa sunuluyor.

Dosyamızın ilk bölümünde Türkiye'de satılan elektrikli otomobilleri masaya yatırdık.

İkinci bölümde, yıl içinde hangi elektrikli modellerin ülkeye giriş yapacağını irdeleyeceğiz.

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