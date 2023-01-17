Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi

Otomotiv endüstrisindeki 'elektrik' akımı, biraz geç de olsa Türkiye'de de hissedilmeye başlandı.

Özellikle, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sadece elektrikli otomobil üretecek olması, gücünü bataryadan alan bu otomobilleri gün geçtikçe daha çok merak konusu haline getiriyor.

Togg'un yollara çıkmasına sayılı günler kalmışken, pazardaki elektrikli otomobil sayısı da geçmiş yıllara göre artıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak ilk kez yüzde 1'in üstünde pazar payı elde etti ve pazarın yüzde 1.3'ünü oluşturdu.

Türkiye'ye her geçen gün yeni bir elektrikli model gelirken, elindeki içten yanmalı motora sahip otomobili elektrikliye dönüştürmek isteyen yada ikinci otomobilini elektrikli olarak tercih etmeye yönelenlerin karşısında bir hayli fazla seçenek bulunuyor.

PREMIUM MODEL SAYISI DAHA FAZLA

İşte bu noktada, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri teknik özellikleri ve fiyatları ile derleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda hazırladığımız dosyamızın ilk bölümünde, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobillere odaklandık.

Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'de farklı segmentlerde hali hazırda 27 farklı elektrikli otomobil satılıyor.

Marka Model Batarya Güç Menzil ÖTV Fiyat Audi e-tron 95 kWh 300 kW 390 km 60% ₺3,039,055 e-tron Sportback 95 kWh 300 kW 399 km 60% ₺3,117,973 e-tron GT 93.4 kWh 350 kW 487 km 60% ₺4,186,770 e-tron RS GT 93.4 kWh 440 kW 488 km 60% ₺5,945,631 BMW iX3 eDrive20 80 kWh 120 kW 460 km 60% ₺2,706,700 iX xDrive40 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% ₺3,845,700 i7 xDrive60 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% ₺6,622,000 i4 eDrive40 83.9 kWh 250 kW 493 km 60% ₺2,878,000 i4 M50 83.9 kWh 400 kW 415 km 60% ₺3,727,500 Citroen ë-C4 50 kWh 100 kW 350 km 10% ₺901,500 ë-C4 X 50 kWh 101 kW 360 km 10% ₺909,000 Hyundai ioniq 4x2 58 kWh 125 kW 384 km 60% ₺1,739,000 ioniq 4x4 72.6 kWh 225 kW 430 km 60% ₺2,155,200 Kona electric 39.2 kWh 100 kW 305 km 10% ₺910,000 Kona electric 64 kWh 150kW 484 km 40% ₺1,319,000 Jaguar I-Pace 90 kWh 294 kW 470 km 60% ₺3,015,270 Kia Niro EV 64.8 kWh 150 kW 460 km 40% ₺1,675,000 EV6 Prestige 77.4 kWh 168 kW 528 km 60% ₺2,200,000 EV6 Prestige 77.4 kWh 239 kW 506 km 60% ₺2,300,000 EV6 GT-Line 77.4 kWh 239 kW 484 km 60% ₺2,450,000 EV6 GT 77.4 kWh 430 kW 424 km 60% ₺2,770,000 Mercedes-Benz EQA 350 66.5 kWh 215 kW 422 km 60% ₺2,060,500 EQB 350 66.5 kWh 215 kW 407 km 60% ₺2,160,500 EQC 400 80 kWh 300 kW 403 km 60% ₺2,940,000 EQE 350 90.56 kWh 215 kW 559 km 60% ₺3,342,600 EQE AMG 53 90.56 kWh 460 kW 472 km 60% ₺4,887,500 EQS 580 108.4 kWh 385 kW 650 km 60% ₺5,861,500 EQS AMG 53 108.4 kWh 484 kW 559 km 60% ₺6,346,000 Mini Cooper SE 32.6 kwh 135 kW 232 km 10% ₺918,958 Opel Mokka-e 50 kWh 100 kW 327 km 10% ₺909,900 Corsa-e 50 kWh 100 kW 350 km 10% ₺849,900 Porsche Taycan 79.2 kWh 240 kW 484 km 60% ₺4,245,266 Taycan 4S 79.2 kWh 320 kW 464 km 60% ₺5,167,738 Taycan GTS 93.4 kWh 360 kW 504 km 60% ₺6,306,971 Taycan Turbo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% ₺7,350,282 Taycan Turbo S 93.4 kWh 460 kW 416 km 60% ₺8,937,461 Taycan 4 Cross Turismo 79.2 kWh 280 kW 456 km 60% ₺4,551,341 Taycan 4S Cross Turismo 79.2 kWh 360 kW 452 km 60% ₺5,440,879 Taycan Turbo Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% ₺7,398,958 Taycan Turbo S Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 419 km 60% ₺8,975,835 Taycan 4S Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% ₺5,341,007 Taycan GTS Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% ₺6,344,556 Renault Zoe 50 kWh 80 kW 377 km 10% ₺876,000 Seres 3 53.61 kWh 120 kW 310 km 40% ₺1,121,250 Skywell ET5 71.98 kWh 150 kW 460 km 40% ₺1,299,900 Subaru Solterra 71.4 kWh 160 kW 466 km 60% ₺1,732,699 Volvo XC40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 425 km 60% ₺1,846,222 C40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 438 km 60% ₺1,883,982 C40 Recharge P8 78 kWh 300 kW 450 km 60% ₺2,072,493

Bu otomobillerin en ucuzu 876 bin TL'den satılırken, en pahalısı ise 8 milyon 975 bin liralık fiyatı ile bayide yeni sahibini bekliyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere yakında bakıldığında, bu modellerin çoğunlukla premium markaların ürünleri olduğu görülüyor.

AUDI

Alfabetik sıraya göre gidecek olursak, Alman üretici Audi, 2 farklı elektrikli otomobilini Türkiye'de satışa sunuyor. Bunlardan biri SUV gövde ile, diğeri ise sedan karoser ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.