Bugün tasfiye sürecine giren Thomas Cook'un yüzde 8 hissedarı olan Anex Tour Başkanı Neşet Koçkar, şirketin iflasıyla birlikte Türk işletmelerinin birkaç yüz milyon sterlin kaybetme ihtimalleri olduğunu söyledi.

'FİNANS DEĞİL, YÖNETİM KRİZİ'

BloombergHT yayına katılan Koçkar, "Thomas Cook'taki kriz finansal değil, yönetim krizi. 1-2 haftadır sürecin buraya gittiği belliydi. Thomas Cook'un yerinin doldurulması kolay değil, bu belirli bir süre alacak" dedi.

Şirkete kayyum atanacağını kaydeden Koçkar, "Son iki hafta iyi yönetilemedi, bu noktaya gelmesi inanılmaz. Bu yıl için Türkiye'de birkaç yüz milyon Sterlin zarar oluşur" dedi.

TEMMUZDA HİSSE ALMIŞTI

Neşet Koçkar, temmuz ayında Thomas Cook’un yüzde 6.7’sini satın almıştı.