SON DAKİKA!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iflas eden İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersoy "Bizim önceliğimiz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri" dedi. Bakan Ersoy, zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırladıklarını, kredi paketinin 50 milyon Euro civarında olabileceğini aktardı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarında öne çıkan satırlar şöyle:

Almanya da operasyon durdurma işlemine dahil olursa 21 bin olan yolcu sayısı 40 bin civarına çıkacak.

Buna Nordik ve Rusya da eklendiğinde yolcu sayısı 80 bini olur.

Her ülkenin kendi kurtarma mevzuatı var. İnşallah İngiltere ile sınırlı kalır

'ÖNCELİĞİMİZ YABANCI MİSAFİRLERİMİZİN SIKINTI ÇEKMEDEN DÖNMESİ'

Önceliğimiz yabancı misafirlerin rahatsızlık çekmeden geri dönmeleri.

Gerekli otellere gerekli uyarıları yapıyoruz. 22 Eylül dahil tarihli giriş yapmış olan Cook'un misafirleri İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) garantisi altında. Bu yolculardan herhangi bir ücret talep edilmemeli. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal soruşturma yapacağımızı belirttik. Önemli olan Türkiye'deki misafirlerin en hızlı ve en huzurlu şekilde dönmeleri olacak.

'ATOL ŞU ANDA UÇAK GÖNDERMEYE BAŞLADI'

ATOL şu anda uçak göndermeye başladı.

TURİZMCİYE THOMAS COOK PAKETİ

'ÖZEL BİR KREDİ PAKETİ HAYATA GEÇECEK'

Gece yarısı telekonferans yaptık Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la. Perşembe günü ülkeye dönüş yapacak.



Operasyon durdurma işleminden zarar gören işletmeler için acil bir kredi çalışması hazırlıyoruz. Çok kısa bir sürede hayata geçirip sektörün kullanımına açacağız

'SEZONDA 700 BİN YOLCUSU OLUYORDU'

700 bin civarında yolcusu vardı Türkiye'de sezonda Thomas Cook'un.

Önümüzdeki sezonda bir tehlike arz eder mi? Onun yeri doldurulur.

Sezon sonuna denk gelmesi de toparlanması açısından bir fırsat

Şu anda süreci takip ediyoruz. İnşallah 1 hafta içinde her şey netleşir. Çok büyük bir rakam çıkacağını tahmin etmiyorum. 50 milyon Euro civarında bir rakam çıkacağını düşünüyorum. Hesaplayacağız tabii.

Destek paketinin şartlarının ve kullanım şekillerinin nasıl olacağını sektörle de konuşacağız. Bakanlığımız ile de durumu netleştirip çözümleyeceğiz.

Herkes kullanacak diye bir şey de yok. Birçok otel sadece Thomas Cook ile çalışmadığı için onlar kendi içlerinde

çeviriyorlar. Belli sınırlamalar koyacağız. Bu hafta içinde hepsi netleşir.

'27 EYLÜL'DE AÇIKLAYACAĞIMIZ TURİZM STRATEJİSİNDE ARZ GÜVENLİĞİ DE VAR'

Yoğun bütçesi vardı, otellerin de yoğun alacağı söz konusu.

Bu tatsız gerçekleşen olayla da paket tur turizmi dışına da çıkmalıyız.

Bundan sonra Türkiye tanıtımlarında münferit tanıtıma ağırlık vererek bir yıldır hazırladığımız plan doğrultusunda münferit seyahatleri ve tarifeli sefer sayılarını artırarak arz güvenliğini yavaş yavaş sağlamaya başlayacağız

27 Eylül'de açıklayacağımızı 2023 Turizm Stratejisi'nde ağırlıklı olarak buna yer veriyoruz. İnşallah bir hafta içinde netleşir.