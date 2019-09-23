Thomas Cook'un iflas ederek tasfiye sürecinin başlamasının ardından turizm ve havacılık sektöründe taşlar yerinden oynadı. İngiliz şirketle çalışan pek turist ve yolcunun akıbeti tartışılırken Thomas Cook'un rakiplerine gün doğdu.

Almanya merkezli dünyanın en büyük tur operatörü ve hava yolu şirketi TUI'nın Frankfurt ve Londra borsalarında işlem gören hisseleri sert yükseldi.

Frankfurt Borsası'nda cuma günü 9.55'ten kapanan TUI hisseleri yüzde 9.9 artarak 10.5 seviyesini test ederken, TUI hisseleri Londra Borsası'nda da 891 puanı aştı ve yüzde 6'nın üzerinde artarak en çok değer kazanan hisse konumuna geldi.

Uzmanlar, Thomas Cook'un iflasının tatilciler ve vergi verenler için kötü sonuçlar doğurabileceğini ve başta Thomas Cook ile çalışan pek çok yerel paydaşın negatif etkilenebileceğini belirtiyor fakat boşalan kapasiteden dolayı avantajlı konuma geçecek diğer hava yolu şirketleri ve acenteler kısa vadede bu işten kârlı çıkabilir.

Nitekim sadece TUI hisseleri değil, onlarca uçağını yere indiren ve seferleri iptal edilen Thomas Cook'un rakiplerinden Easyjet hisseleri de bugün yaklaşık yüzde 5.5 arttı. Ryanair ve British Airways'in çatı şirketi IAG hisseleri de yüzde 2.5 civarı primli.