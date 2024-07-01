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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Nippon, işyeri sigortalarını zenginleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Nippon, işyeri sigortalarını zenginleştirdi

        Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; "Önceliğimiz müşteri ihtiyaçlarına odaklaşmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünlerimiz ile işletmeleri yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, sel ve su baskını, grev, terör, fırtına, kar kaybı gibi teminatların yanında 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz, gibi birçok riske karşı koruma sağlayarak müşterilerimize iş yerinde güven ve huzurla çalışmalarına olanak sağlamaya çalışmaktayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:14
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        Zenginleştirilmiş işyeri sigorta
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        Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvence sağlıyor. Faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü KOBİ’ler için yeni klozlarla zenginleştirilmiş paket bir ürün.

        Ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “İşletmeler sigorta ile öncelikli olarak maddi varlıklarını sigortalanabilir risklerle karşı korumaktadır. Risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen zararın şiddetine bağlı olarak işletmelerin eski durumuna geleceği süreçte günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alındığında hem maddi olarak hem de müşteri ile sürdürülebilir ilişkilerinin zarar görmemesi için yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli hale gelmiştir. Türk Nippon Sigorta olarak önceliğimiz müşteri ihtiyaçlarına odaklaşmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünlerimiz ile işletmeleri yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, sel ve su baskını, grev, terör, fırtına, kar kaybı gibi teminatların yanında 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz, gibi birçok riske karşı koruma sağlayarak müşterilerimize iş yerinde güven ve huzurla çalışmalarına olanak sağlamaya çalışmaktayız. Bunun yanında İş yeri Sigortası ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

        MUAFİYETLER GENİŞLEDİ

        KOBİ paket ürününde yapılan değişikliklerden de bahseden Pamukçu, "KOBİ Paket ürünümüzün yapısı ile alakalı bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Ürünümüzü daha anlaşılabilir, yalın ve kapsamlı olmasını hedefleyerek acentelerimizin ürün yetki girişlerini ve faaliyet konularını artırarak orta risk sınıfına giren düşük bedelli faaliyetleri de KOBİ kapsamında değerlendirmeye başladık. Ayrıca faaliyet konusuna göre şirket ve sigortalılarımızın çeşitli mağduriyetlere uğramaması adına elektronik cihaz ve makine kırılması muafiyetlerimizi genişleterek müşterilerimize maksimum fayda sağlamayı amaçladık” şeklinde konuştu.

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