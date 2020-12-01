Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret gündemini değerlendirdi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiği toplantıda üç konfederasyonun dirsek temasını sürdürmesi kararlaştırıldı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları 4 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak.
Zam pazarlığı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün'ün katıldığı toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı.
Samimi bir havada geçen toplantıda, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde işçi kesiminin talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.
- Atalay, 3 Aralık'ta basın toplantısı düzenleyecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimi temsil eden Türk-İş, 2018'deki asgari ücret görüşmelerinde farklı bir uygulamaya giderek komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde kadın bir çalışana yer vermişti. Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olan Gülden Görmez, o yılki komisyonda yer almıştı.
Türk-İş'in bu yıl da benzer bir değişikliğe gidip, işçi heyetinde engelli bir asgari ücretli çalışana yer vereceği öğrenildi.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir basın toplantısı düzenleyip, işçi heyetinde yer alacak üyeleri tanıtması ve asgari ücret görüşmelerindeki taleplerini dile getirmesi bekleniyor.
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