Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!

Pendik'te 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı otel yangınında 2 sanığa 9'ar yıl, 1 sanığa ise 6 yıl hapis cezası verildiği davaya ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, yangın yönetmeliğine uygun olmayan binanın mührünün bozularak işletildiği kaydedildi.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre gerekçeli kararda ayrıca, uygun proje ve dizaynlar yapılmadan, itfaiyeden onay alınmadan binanın kullanıma açılmış olması gerekçesiyle işletme sahiplerinin kusurlu olduğuna yer verildi.

Pendik Doğu Mahallesi'nde 24 Mart 2023 tarihinde 7 katlı ahşap kaplama bir otelde çıkan yangında Tuğba Üstündağ, İbrahim Turan ve Feyzullah Canyetim hayatını kaybetmişti. 3 sanığın yargılandığı Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Kararda, sanıklar Murat Şah ve Cihan Şah tarafından işletilen otelde, resepsiyonda çalışan diğer sanık Ayşe Arslanşen'in de olay tarihinde otelde görevli olduğu belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otelde konaklayan müşteriler Feyzullah Can Yetim, Tuba Üstündağ ve İbrahim Turan'ın hayatını kaybettiği hatırlatılan kararda İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının otopsi raporuna yer verildi. Rapora göre, Tuba Üstündağ'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, İbrahim Turan'ın ve Feyzullah Can Yetim'in ölümünün ise yangın ortamında kalmaya bağlı dumandan boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu aktarıldı.

REKLAM

"İTFAİYENİN ONAYI ALINMADAN KULLANIMA AÇILDI"

Kararda, otelin daha önce yangınla mücadele konusunda zafiyeti olduğu ve işletilmek için yeterli koşulları taşımadığı için Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendiği yer aldı. Kararda, mührün bozularak otele müşteri kabul edildiği belirtildi. Olay günü resepsiyona bakan sanık Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ettiği de yer aldı. Otele ait kamera kayıtlarına dair harddiskin yangından zarar görmesi nedeniyle incelenemediği kaydedildi. Kararda, dava aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. Olayın meydana geldiği pansiyonun düşük tehlike sınıfında olduğu ayrıca binada yağmurlama sisteminin bulunmadığı aktarıldı. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan otomatik yağmurlama sistemi olmadığı gerekçesiyle otelle ilgili olumsuz rapor verildiği belirtildi. Yönetmelikte açıkça ifade edilen yangın söndürme ve algılama sistemleri, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıları, yangından kaçış planları, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynlar yapılmadan, itfaiyeden onay alınmadan binanın kullanıma açılmış olması gerekçesiyle işletme sahiplerinin kusurlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

9’AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ Raporda, sanıklar Murat Şah ve Cihan Şah'ın asli kusurlu, diğer sanık Arslanşen'in ise tali kusurlu olduğu yer aldı. Tutuklu sanıklar Cihan Şah ve Murat Şah 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 9'ar yıl, tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen'in ise aynı suçtan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Dosya, incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesine gönderildi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otelin yapısal eksiklerinin bulunduğu, işletim ve yangınla mücadele konusunda yeterli koşulları taşımadığı için ruhsat verilmediği ve mühürlendiği, buna rağmen müşteri kabulüne devam ettiği belirtildi. Bu nedenle sanıklar otel yöneticileri Cihan Şah ve Murat Şah ile resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 3 sanığın yargılandığı dava 27 Eylül 2024 tarihinde karara bağlamıştı.